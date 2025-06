Madonna del Rimedio, l’Arcidiocesi ha la sua patrona 

Fino a qualche giorno fa l’Arcidiocesi di Oristano aveva due patroni, Sant’Archelao e la Madonna del Rimedio. D’ora in poi ne annovererà solo una: la Beata Vergine Maria Nostra Signora del Rimedio è stata proclamata «patrona principale dell’Arcidiocesi»; come Santa Caterina da Siena è patrona d’Italia e Sant’Antioco Martire dell’intera Sardegna, la Madonna del Rimedio è la protettrice dei 77 paesi che fanno parte della Chiesa oristanese. Sant’Archelao Presbitero e Martire resta patrono della città e patrono secondario dell’Arcidiocesi.

In realtà da sempre la Vergine è riconosciuta patrona e ricordata nelle lodi «divina dispensadora rimediu pro donzi male», la mano santa per i sofferenti nell’anima e bel corpo. La Sacra Congregazione per il Culto divino abolendo il privilegio concesso da papa Pio XII che annoverava la Madonna del Rimedio patrona «aeque principali» ugualmente importante con Sant’Archelao ha messo in moto le procedure e l’arcivescovo Roberto Carboni, conformemente alle norme del calendario liturgico, con suo decreto ha proclamato Nostra Signora del Rimedio unica patrona dell’Arcidiocesi. La scelta è arrivata dopo che l’arcivescovo ha consultato clero, religiosi e religiose e fedeli laici. Una scelta scontata, l’amore e la devozione che il popolo dell’Arcidiocesi riversa ai piedi della Madonna del Rimedio è immensa, come dimostra la folla della “domenica” che l’8 settembre invade la basilica. Sant’Archelao resta patrono della città, «la Chiesa oristanese ricorderà il martire come è sempre stato e come sempre sarà il 13 febbraio, nella Cattedrale di Oristano», precisa Padre Roberto.

