Madonna al Coachella con Sabrina Carpenter 

La Pop Princess e la Queen of Pop insieme. Madonna torna al Coachella per la prima volta in 20 anni e sale sul palco a sorpresa insieme a Sabrina Carpenter: le due star si sono lanciate in un duetto sulle note di “Vogue” e “Like a Prayer”, prima di fare accenno a una canzone del nuovo album di Madonna “Confessions II” atteso il 3 luglio. Vestite molto simili, sembravano sorelle con le loro acconciature bionde e i costumi provocatori.

Che coppia

Carpenter indossava un body bianco senza spalline con un fiocco e inserti di pizzo, abbinato con orecchini pendenti e un decolleté bianco modello Mary Jane. Madonna ha invece optato per un corsetto viola e una sottoveste in pizzo, mostrandosi in splendida forma. Lo stivale sotto il ginocchio, gli occhiali da sole modello aviator e le calze autoreggenti completavano il suo look, lo stesso di 20 anni fa, l'ultima volta che si era esibita al Coachella. «Sabrina grazie per avermi invitato al tuo show», ha detto Madonna. «Non c'è bisogno di ringraziare», le ha risposto la Pop Princess. «Esattamente 20 anni fa oggi mi sono esibita al Coachella. Era la prima volta che portavo in scena "Confessions on a Dance Floor” in America», ha raccontato Madonna fra gli applausi. «È stata un'emozione incredibile ed è un'emozione essere tornata. È un momento molto significativo per me. Potete immagine l’emozione di tornare venti anni dopo con gli stessi stivali, lo stesso corsetto, la stessa giacca Gucci», ha aggiunto emozionata. Durante l'esibizione, Madge si è lasciata andare anche all’ironia. «Questa forse è la prima volta che mi esibisco con qualcuno più basso di me. Grazie per l’esperienza», ha detto sorridendo prima di invitare il pubblico a «evitare i disaccordi. La cosa bella della musica è che unisce le persone». Carpenter non ha mai nascosto la sua passione per Madonna, la sua artista preferita a cui ha portato omaggio in varie occasioni anche in passato. Agli Mtv Video Music Awards del 2024, la Pop Princess aveva infatti indossato un abito bianco scintillante di Bob Mackie, lo stesso che Madonna aveva sfoggiato agli Oscar del 1991. Nella copertina di Vogue di febbraio, Carpenter era invece stata immortalata con un abito con reggiseno a cono e riccioli biondi che ricordavano il look di “Material Girl” negli anni 1980 e 1990.

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