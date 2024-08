Madison d’oro: e le azzurre superano Tokyo 

Il sorpasso a quota dieci ori toccata a Tokyo avviene attorno alle 18.30 al Velodrome National di Saint-Quentin-en-Yvelines: l'Italia conquista la vittoria nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista, la cosiddetta “americana”. La coppia formata da Chiara Consonni e Vittoria Guazzini va in fuga, “ruba” il giro e si mette in tasca 20 punti che, sommati a quelli collezionati nelle volate, sono decisivi per superare la Gran Bretagna, nonostante il tentativo di attacco in extremis assieme alla Danimarca, e l'Olanda, che si deve accontentare del bronzo.

La felicità

Esplode la gioia del clan azzurro mentre Chiara Consonni e Vittoria Guazzini non riescono a trattenere le lacrime. «Fenomenale davvero», dice Chiara, a RaiSport, «nell'ultima parte di gara Vittoria ha colmato anche delle mie carenze. È stata una Madison un po' improvvisata, ma grazie a tutti quelli che ci hanno aiutato e ora abbiamo qualcosa più grande di noi», ha detto, riferendosi al fatto che in realtà la titolare doveva essere Elisa Balsamo che però non è in perfette condizioni, perciò il responsabile tecnico azzurro Marco Villa ha schierato una formazione alternativa. «Non è vero, lei aveva una gamba dalle Madonna...», le risponde Guazzini, «ho detto “o la va o la spacca”. E abbiamo vinto l'Olimpiade! Stavolta col cuore più che con le gambe. Siamo cresciute insieme, se ce l'avessero detto non ci avremmo creduto».

La specialità Americana è una corsa a punti, assegnati nei 12 sprint o nel caso, nel corso dei 30 chilometri (120 giri) si riesca a raddoppiare il resto del gruppo. Ma la particolarità è data dalla regola secondo cui si gareggia “attivamente” una alla volta, dandosi il cambio (e spesso lo slancio). Ciò vuol dire che per vincere bisogna avere un'intesa quasi perfetta.

Terza medaglia

Per la spedizione ciclistica azzurra è il terzo podio (tre medaglie di colore diverso) ed è inutile distinguere tra strada e pista. Filippo Ganna ha vinto l’argento a cronometro su strada, poi il bronzo nell’inseguimento a squadre assieme a Jonathan Milan, Francesco Lamon e Simone Consonni, fratello di Chiara, che pure corre su strada (l’anno scorso ha vinto la tappa finale del Giro d’Italia a Olbia) e che con questo oro ha portato a due le medaglie in famiglia a Parigi 2024. E chissà che non ne arrivi una terza, perché proprio Simone, in coppia con Elia Viviani (nono nell’Omnium) oggi alle 18 disputerà proprio la Madison. Sarà l’ultima gara: l’Italia ciclistica torna da Parigi con la coscienza a posto.

