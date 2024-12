Madison, a sparare è stata una 15enne 

Washington. Una ragazzina di 15 anni ossessionata dalla strage di Columbine alla quale piaceva inventarsi nomi ed identità diverse. Questo, per il momento, il profilo della killer di Madison, la studentessa che ha aperto il fuoco nella sua scuola ed ha ucciso un insegnante ed uno studente prima di togliersi la vita. Un altro docente e cinque alunni sono rimasti feriti, due in condizioni critiche.

L’ennesima mattanza in una scuola americana questa volta è stata compiuta da una ragazza, Natalie Rupnow, che si faceva chiamare Samantha e, secondo alcuni media americani, è una persona transgender. La polizia non ha smentito né confermato sottolineando che la tragedia di Madison «non ha nulla a che vedere con il genere nel quale qualcuno si identifica». Del suo movente per seminare morte e terrore alla Abundant Life School non si sa ancora nulla ma sui social è stata pubblicata una foto nella quale la killer indossa la maglietta con il logo di una band tedesca, identica a quella di Eric Harris, il 18enne che assieme al coetaneo Dylan Klebold massacrò 12 studenti e un insegnante alla Columbine High School, in Colorado, nel 1999. Un’insana ammirazione per i ragazzini stragisti che compirono una delle più cruente sparatorie in una scuola della storia americana, prima di suicidarsi.

