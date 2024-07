Made in Sardegna, la truffa del finto Dop 

Confezioni vendute a caro prezzo su internet e recapitate direttamente a casa, oppure distribuite attraverso negozi della Penisola, avrebbero dovuto contenere una selezione di prodotti tipici isolani di altissima qualità. In realtà, stando all’accusa, di sardo avevano poco o nulla, ma soprattutto non avevano l’indicazione geografica tipica che veniva promessa all’acquirente. Vini e formaggi, ma anche alimenti sottolio, mostravano etichette prive di informazioni, tanto che gli investigatori non hanno potuto nemmeno accertarne la reale provenienza regionale. Un’inchiesta nata in Lombardia e Piemonte, poi trasferita alla Procura di Cagliari per competenza, ha portato alla denuncia a piede libero di quattro persone che ieri mattina sono comparse in Tribunale per rispondere dell’accusa di frode in commercio, alterazione di indicazione geografica tipica e altre violazioni legate all’obbligo di tracciamento degli alimenti.

Il processo

L’udienza si è aperta davanti al giudice Simone Nespoli ma in realtà si è trattato di uno smistamento: il dibattimento si terrà al cospetto di un altro magistrato giudicante. A processo, accusati della truffa (circa 12mila euro quella contestata) ci sono tre imprenditori lombardi e uno di origini sarde, sebbene residente da tempo nel bresciano: Stefano Loddo, 47 anni, che avrebbe materialmente ottenuto da alcune aziende sarde i prodotti locali da rivendere. Gli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza di Milano hanno poi stabilito che svariati prodotti non rispettavano i disciplinari.

I prodotti taroccati

Stando alla denuncia, presentata nel 2021 alle Fiamme gialle di Bergamo da un commerciante che aveva effettuato un grosso ordine di quelle che riteneva essere delle eccellenze del made in Sardegna. Quando poi la merce era stata consegnata non c’era traccia dei marchi Dop e Igp pattuiti. Tutte le etichette erano sprovviste di elementi obbligatori e indicavano aziende di fantasia, sconosciute alla camera di commercio: impossibile dunque comprendere da dove arrivassero olio extravergine d’oliva, zafferano, curlurgionis, pecorino romano, fiore sardo, carciofi sott’olio, cardi e altro.

Il processo

Terminata l’udienza di smistamento, il giudice ha rinviato a ottobre il processo per l’apertura del dibattimento. Tutti gli imputati, compreso Loddo, sono difesi da avvocato lombardi, così come l’unica parte civile costituita.

