Maddalena, stabilimento in gestione 

Il Comune ha individuato l’azienda che per la prossima estate gestirà lo stabilimento balneare di Maddalena spiaggia, ex America beach: ad aggiudicarsi la gara è stata la Macro service, società di Villa San Pietro. Lo stabilimento comunale del litorale capoterrese ha dunque un nuovo gestore, lche si è aggiudicato la gara presentando un’offerta economica nettamente più vantaggiosa per il Comune rispetto a quella delle altre società in gara. Il canone partiva da una base di 5mila euro: due concorrenti hanno presentato una offerta da 5.500 euro, una da 6.100, un’altra da 7.000, mentre la società di Villa San Pietro ha messo sul piatto un corrispettivo da 10.000 euro per l’intera stagione.

Il sindaco, Beniamino Garau, è certo che l’assegnazione avvenuta nei giorni scorsi – arrivata in netto anticipo rispetto a quella della scorsa estate – potrà permettere l’apertura dello stabilimento balneare agli inizi della bella stagione: «L’appalto verrà gestito da una società che ha in mano altri stabilimenti balneari, l’auspicio è dunque quello di offrire ai frequentatori del nostro lido un servizio di alto livello. Dopo i ritardi dello scorso anno, sarebbe un bel risultato se lo stabilimento riuscisse ad aprire i battenti già ai primi di maggio, in occasione del passaggio della processione di sant’Efisio». (i. m.)

