Maddalena, spunta una colonna romana 

Spunta una colonna di epoca romana durante i lavori per la pavimentazione di viale Sant’Efisio. Il prezioso reperto è stato ritrovato dagli operai impegnati nella strada principale di Maddalena spiaggia. Il manufatto ritrovato nel cantiere finanziato dalla Città metropolitana per la valorizzazione del cammino di Sant’Efisio testimonierebbe l’importanza storica della zona di Maddalena, già in passato indicata dagli studiosi come un luogo di rilevanza archeologica.

Il condominio

A informare l’amministrazione comunale e la Soprintendenza per l’archeologia, le belle arti è il paesaggio è stato Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena spiaggia: «Sembrava uno scalino che collegava il marciapiede al parco, in realtà è un pezzo di colonna in pietra, un elemento che dimostra come in questa zona siano ancora presenti dei reperti di un antico insediamento romano. Un altro pezzo di colonna è ben visibile all’angolo della pizzeria di Maddalena, in bella mostra da tempo ma mai messo in sicurezza».

Per Ruggeri, l’importanza archeologica di Maddalena emerge anche dalle testimonianze degli studiosi del passato: «Le prime notizie relative al patrimonio archeologico di questa zona sono riportate da Vittorio Angius nel Dizionario Casalis, altre segnalazioni si devono al canonico Giovanni Spano, che individuò a Maddalena dei resti di strutture romane, tra cui un edificio templare. Spetterà agli archeologi valutare se sia necessario approfondire la vicenda».

Ieri, intanto, gli esperti della Soprintendenza hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere e hanno disposto la messa in sicurezza della colonna.

Il Comune

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, si è messa in contatto con il direttore dei lavori per avere un quadro chiaro della situazione: «Nella zona, oltre alla pavimentazione, sono in atto gli interventi di sostituzione dei sottoservizi, per noi recuperare eventuali reperti presenti in quella zona sarebbe molto importante. Non trascureremmo mai la possibilità di far intervenire gli archeologi».

Il sindaco, Beniamino Garau, predica prudenza: «Sarà la Soprintendenza a decidere se il ritrovamento di quella porzione di colonna costituisca un elemento sufficiente per condurre delle indagini più approfondite a Maddalena, l’unica cosa certa è che la nostra amministrazione ha a cuore ogni reperto recuperato nella nostra zona, come i cippi miliari riaffiorati dal rio San Girolamo o i doli rinvenuti a Baccalamanza: tesori che intendiamo custodire a Capoterra e mettere in mostra».

