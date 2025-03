Maddalena spiaggia vietata a camion e tir 

Niente più mezzi pesanti sul lungo mare di Maddalena spiaggia: l’amministrazione comunale di Capoterra punta a vietare la circolazione di camion e tir in viale Sant’Efisio prima dell’estate. Potrebbero essere presto un ricordo le lunghe file di autoarticolati ai lati della strada principale di Maddalena spiaggia, il Comune è al lavoro per la realizzazione di un progetto in grado di alleggerire la mole di traffico della principale zona balneare di Capoterra.

Il traffico

Un problema, quello della presenza dei mezzi pesanti che fanno sosta al bar di Maddalena, sollevato più volte dai residenti, alle prese con il parcheggio selvaggio con cui devono fare i conti. Il sindaco, Beniamino Garau, spiega il motivo per il quale – soprattutto durante i mesi estivi – la presenza dei camion rappresenti una limitazione al potenziale della spiaggia frequentata dai capoterresi e dai tanti residenti dei centri vicini: «La sosta dei mezzi pesanti non può essere compatibile con le idee di sviluppo che abbiamo in mente per questo litorale, vedere le lunghe file di camion fermi a due passi dalla spiaggia non è più tollerabile, oltretutto la loro circolazione rappresenta un ostacolo per la viabilità. Nei giorni scorsi un camion è salito su un marciapiede e ha provocato non pochi danni, stiamo cercando di potenziare l’area camper e incrementare i servizi a disposizione dei bagnanti, in una località turistica che si rispetti non possono circolare così tanti mezzi come in un’area industriale».

I vigili

Gli uffici e il comando della polizia locale sono al lavoro per apportare delle modifiche alla circolazione. «Il divieto di transito partirà già da questa estate – dice Garau -, una decisione che ci permetterà di decongestionare il traffico sulla strada principale di Maddalena».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza, il capogruppo del Pd, Efisio De Muru, è d’accordo con l’idea della Giunta Garau: «Il lungomare merita di essere valorizzato, non può diventare un’area di sosta per i mezzi pesanti. Per valorizzare la spiaggia e i locali della zona e far diventare una volta per tutte il lido di Capoterra un luogo capace di attirare i turisti, è necessario porre un limite al problema del traffico».

Il blocco del transito dei mezzi pesanti sarebbe utile anche per Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena: «Il momento peggiore si vive la mattina presto quando arrivano contemporaneamente tra i sei e i sette pullman, con i mezzi pesanti parcheggiati - spesso pure in divieto di sosta – il traffico si paralizza. Comprendo l’esigenza degli autisti di fare una sosta al bar, per venirgli incontro sarebbe opportuno individuare un’altra zona che non crei disagi alla circolazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA