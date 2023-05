Maddalena spiaggia, scontro in Aula 

«Il miglioramento del litorale di Maddalena spiaggia promesso dall’amministrazione comunale non si è ancora visto, nell’ultimo anno e mezzo abbiamo sentito tanti proclami ma nulla è stato ancora fatto». L’ex sindaco, Francesco Dessì, punta il dito sulla riqualificazione della principale zona balneare di Capoterra, dove l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Garau è intenzionata a portare avanti una serie di progetti destinati a cambiarne il volto.

La critica

«Ci si attendeva che lo stabilimento balneare comunale almeno per questa edizione della festa di sant’Efisio fosse pronto a offrire un servizio alle tante persone che hanno preso d’assalto Maddalena spiaggia, invece – come nel 2022 – la struttura non è stata ancora neppure montata – lamenta Francesco Dessì -, il rischio è che i cittadini siano costretti a subire i disagi della scorsa estate: inoltre, dopo il contenzioso aperto lo scorso anno dal vecchio gestore, non vorrei che la situazione si ripresentasse nuovamente. Per quanto riguarda lo stabilimento del Koala beach, trovo sia discutibile rinnovare la concessione per un solo anno, senza un contratto più lungo nessun imprenditore può effettuare degli investimenti».

Dessì, inoltre, ricorda i servizi promessi la scorsa estate e mai decollati: «Della spiaggia destinata ai cani che la Giunta Garau aveva annunciato un anno fa e pareva ormai cosa fatta neppure se ne parla più; stesso discorso per i parcheggi a pagamento, che un anno fa hanno prodotto il solo risultato di tenere lontana la gente da Maddalena, ma che alla fine non sono stati attivati. In sostanza, il cambio di rotta annunciato per la zona balneare più importante del nostro litorale, per ora rimane solo sulla carta».

La replica