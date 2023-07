Maddalena, spiaggia riservata ai cani 

Fido ha una spiaggia tutta sua: il Comune ha delimitato uno spazio nell’arenile di Maddalena dove i cani e i loro padroni potranno trascorrere qualche ora in cerca di un po’ di refrigerio. L’area individuata si trova il Koala beach e Maramura, uno spazio di 15 metri per 20 –più la battigia – che potrebbe presto essere estesa grazie a un accordo tra il Comune e il proprietario del tratto di arenile. I cani dovranno essere muniti di guinzaglio e di collare con targhetta identificativa, e dovranno risultare iscritti all’anagrafe canina.

In spiaggia

Domenica mattina il sindaco, Beniamino Garau, si è recato sulla spiaggia per toccare con mano l’avvio del progetto e raccogliere le istanze dei proprietari dei cani: «Ho notato con piacere la presenza di sei famiglie con cani a seguito, per alcuni proprietari era la prima volta al mare con il proprio animale. I cani fanno parte della famiglia, credo sia doveroso dare ai proprietari la possibilità di condividere con loro una giornata al mare: la spiaggia si trova in un’area privata, grazie alla sensibilità del proprietario siamo riusciti a delimitare uno spazio non tanto grande ma sufficiente a soddisfare le richieste dei cittadini, presto potrebbe essere anche allargata».

La spiaggia per i cani sarà dotata nei prossimi giorni anche di servizi per rendere più confortevole la permanenza sull’arenile. «Posizioneremo una fontanella e pianteremo dei pali dove, al posto degli ombrelloni, i proprietari potranno all’occorrenza legare i cani – spiega Garau -, inoltre – attraverso un servizio offerto da una società esterna – puntiamo a posizionare dei giochi per il divertimento dei cani».

Il dibattito

Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì critica l’ubicazione scelta per la spiaggia per i cani: «Lo spazio individuato da noi in passato a su Loi non si era rivelato azzeccato, ma per offrire un servizio efficiente sarebbe bastato delimitare uno spazio compreso tra quel tratto di litorale e quello di Frutti d’Oro 2, dove accanto alla foce si è formato un lungo tratto di spiaggia».

Roberta Boi, addestratrice cinofila, plaude all’iniziativa, ma spiega come, ancora, sia necessario guidare i proprietari dei cani all’uso corretto di questo servizio: «È un’opportunità che tanti cittadini attendevano da tempo. La spiaggia per i cani può essere un piacevole passatempo, ma è doveroso ricordare che bisogna assolutamente evitare le ore più calde della giornata, proprio come si fa con i bambini: il bagno al mare sì, ma non con il solleone».

