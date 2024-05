Maddalena spiaggia (per ora) senza chioschi 

Esce di scena la società che avrebbe dovuto gestire per i prossimi sei anni lo stabilimento balneare dell’ex Koala beach: i vincitori del bando, dopo aver offerto 25mila euro a stagione, si sono defilati lasciando campo libero a chi si era piazzato al secondo posto, con una proposta da 19mila.

I ritardi

A poche settimane dall’arrivo dell’estate, insomma, la preoccupazione dei frequentatori di Maddalena spiaggia è che i servizi balneari garantiti in quel tratto di litorale possano partire a estate inoltrata. L’ex sindaco, Francesco Dessì, punta il dito sui ritardi con cui il lido di Capoterra si sta preparando all’arrivo della stagione balneare: «Il rischio è quello di rivivere ciò che è accaduto due anni fa, quando lo stabilimento dell’ex American beach ha aperto i battenti praticamente alla fine dell’estate. Siamo nella seconda metà di maggio, dei cinque stabilimenti autorizzati a Maddalena non si vede neppure l’ombra: non basta aver posizionato il galeone multi gioco a ridosso della spiaggia, che tra l’altro ha richiesto pure il taglio di alcuni alberi, per dare vita al litorale di Capoterra».

Dessì, inoltre, si sofferma sull’ultima beffa dello stabilimento rimesso nelle mani del Comune: «L’offerta era a dir poco spropositata, chi ha presentato la proposta, evidentemente, non conosceva le potenzialità di quella concessione balneare. I lavori di riqualificazione di Maddalena, con i fondi arrivati durante il nostro mandato dalla Città Metropolitana per il cammino di sant’Efisio, proseguono ma lo sviluppo del litorale sarà sempre incompleto se il progetto di valorizzazione non arriverà sino a Picciau».

Sull'arenile

Aspettano con trepidante attesa l’avvento di chioschi e stabilimenti balneari, anche i frequentatori della spiaggia capoterrese per eccellenza. «Siamo preoccupati – racconta Greca Pisano -, soprattutto per le persone anziane questi servizi sono fondamentali, sono un luogo di ritrovo che favoriscono la socializzazione, non vorremmo – come accaduto in passato – che facessero la loro comparsa solo a luglio».

Il Comune

Il sindaco, Beniamino Garau, tranquillizza i cittadini e puntualizza: «Gli stabilimenti balneari in area demaniale non vengono più autorizzati dal Comune ma dall’Autorità portuale, che ha già concesso il nullaosta a due società su tre che si sono aggiudicate il bando. Per il Cayo loco, la concessione è in fase di pubblicazione. Nessun problema per l’ex Koala: scorreremo la graduatoria e la concessione andrà a chi aveva presentato l’offerta migliore». Garau, inoltre, replica ad alcuni attacchi legati alla pulizia della spiaggia: «Chi ha contestato il fatto che sta avvenendo manualmente, non sa che sino al 1°giugno i mezzi meccanici non possono entrare sull’arenile. Stiamo lavorando per migliorare Maddalena: a breve ci sarà l’area di sosta per i camper e ristruttureremo l’infopoint».

