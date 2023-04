Maddalena Spiaggia, lotta continua 

L’assemblea ha anche aumentato lo stipendio a Ruggeri del 30 per cento (13mila euro) e previsto il rimborso delle spese sostenute dall’amministratore per presentare l’appello contro la decisione del tribunale di nominare un nuovo capocondomino. «Il mio compenso era fermo a sette anni fa – spiega Ruggeri -, i condomini hanno inoltre deciso che mi spettasse il rimborso per le spese legali affrontate nelle ultime settimane. Dopo questo esempio di democrazia partecipata, sono pronto a rimettermi al lavoro per il bene del condominio: il mio obiettivo sarà mantenere bassi i costi di gestione, ma allo stesso tempo portare avanti il processo di ammodernamento degli impianti, vecchi ormai di 50 anni».

Ruggeri, unico candidato, ha ottenuto 157 voti, pari a quasi 604 millesimi: per raggiungere la soglia stabilità dalla legge ne occorrevano 501. Per Giovanni Ruggeri la volontà della maggioranza degli abitanti di Maddalena spiaggia ha un chiaro significato: «Il 66 per cento dei residenti mi ha invitato ad andare avanti, negli ultimi anni – caratterizzati dalle difficoltà legate al Covid – ho sempre avuto una maggioranza relativa, quest’ultima assemblea mi ha restituito anche il quorum. Presenterò il verbale al giudice, che sono sicuro prenderà atto della decisione dei condomini».

Colpo di scena nella vicenda legata alla guida del condominio di Maddalena spiaggia: dopo la convocazione dell’assemblea dei residenti, l’amministratore Giovanni Ruggeri ha ottenuto nuovamente quel quorum che gli era mancato negli ultimi 4 anni e aveva portato alla presentazione di un ricorso in tribunale da parte di alcuni condomini. Resta da capire, ora, quale posizione prenderanno i giudici, che nelle scorse settimane avevano nominato d’ufficio un nuovo amministratore, Pierpaolo Pambira, che di fatto non si è mai insediato visto l’appello presentato da Ruggeri.

Colpo di scena nella vicenda legata alla guida del condominio di Maddalena spiaggia: dopo la convocazione dell’assemblea dei residenti, l’amministratore Giovanni Ruggeri ha ottenuto nuovamente quel quorum che gli era mancato negli ultimi 4 anni e aveva portato alla presentazione di un ricorso in tribunale da parte di alcuni condomini. Resta da capire, ora, quale posizione prenderanno i giudici, che nelle scorse settimane avevano nominato d’ufficio un nuovo amministratore, Pierpaolo Pambira, che di fatto non si è mai insediato visto l’appello presentato da Ruggeri.

Il voto

Ruggeri, unico candidato, ha ottenuto 157 voti, pari a quasi 604 millesimi: per raggiungere la soglia stabilità dalla legge ne occorrevano 501. Per Giovanni Ruggeri la volontà della maggioranza degli abitanti di Maddalena spiaggia ha un chiaro significato: «Il 66 per cento dei residenti mi ha invitato ad andare avanti, negli ultimi anni – caratterizzati dalle difficoltà legate al Covid – ho sempre avuto una maggioranza relativa, quest’ultima assemblea mi ha restituito anche il quorum. Presenterò il verbale al giudice, che sono sicuro prenderà atto della decisione dei condomini».

La riunione

L’assemblea ha anche aumentato lo stipendio a Ruggeri del 30 per cento (13mila euro) e previsto il rimborso delle spese sostenute dall’amministratore per presentare l’appello contro la decisione del tribunale di nominare un nuovo capocondomino. «Il mio compenso era fermo a sette anni fa – spiega Ruggeri -, i condomini hanno inoltre deciso che mi spettasse il rimborso per le spese legali affrontate nelle ultime settimane. Dopo questo esempio di democrazia partecipata, sono pronto a rimettermi al lavoro per il bene del condominio: il mio obiettivo sarà mantenere bassi i costi di gestione, ma allo stesso tempo portare avanti il processo di ammodernamento degli impianti, vecchi ormai di 50 anni».

La posizione

Pierpaolo Pambira non entra in merito alla decisione dell’assemblea, ma commenta la singolarità di convocarla dopo la decisione di nominare un nuovo amministratore notificata dal tribunale: «Siamo in democrazia e non ho nulla di personale nei confronti di Ruggeri, personalmente però avrei atteso gli esiti del ricorso prima di chiedere nuovamente la fiducia dei condomini. Saranno i giudici a decidere».

La convocazione dell’assemblea non è piaciuta ai residenti che avevano denunciato la situazione del condominio. «Dopo 4 anni di fila senza una maggioranza valida legalmente e la notifica di un decreto, Ruggeri, come per magia, trova un quorum valido – dice Diego Pinna -, in ogni caso, ad oggi, il nostro avvocato non ha ricevuto nessun ricorso da parte dell’amministratore condominiale. Al momento mezzo condominio non dispone del verbale dell’assemblea di domenica scorsa, dunque non siamo a conoscenza neppure di chi sia stato nominato amministratore: su quella riunione ì rimangono forti dubbi di nullità per diversi aspetti legali, non ultimo il fatto che diversi condomini non hanno neppure ricevuto regolare convocazione. Francamente ci aspettavamo che da gentiluomo Ruggeri facesse un passo indietro e passasse le consegne all’inviato del tribunale».

Bruno Baldussu critica l’aumento dello stipendio di Ruggeri: «Su sua richiesta gli è stata aumentata la retribuzione e sono state addebitate le spese legali al condominio, ma questi punti non erano all’ordine del giorno. Mi chiedo come la prenderanno i deleganti, che in fiducia hanno concesso il proprio voto per poi venire a sapere che è stato usato per fini personali».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata