Maddalena spiaggia, la sosta (per ora) è gratis 

Avvio con il freno a mano tirato per i nuovi parcheggi a pagamento di Maddalena Spiaggia. Nonostante l'inizio fosse previsto per ieri, i bagnanti hanno trovato una sorpresa piacevole: nessun costo per il parcheggio. La macchinetta per il pagamento era spenta e la sbarra alzata, permettendo l’accesso gratuito a tutti. L'iniziativa era stata ampiamente pubblicizzata come un passo verso una gestione più ordinata e sostenibile delle aree di sosta, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei visitatori e generare entrate per il comune. Il ritardo nell'attivazione del servizio ha suscitato curiosità tra i bagnanti, molti dei quali avevano già sentito parlare della nuova misura: per altri abituali frequentatori del litorali, invece, a parte l’apprezzamento per il modo in cui è stato sistemato il tratto di costa, la novità è che prima o poi la sosta sarà a pagamento. Da quando? Alcuni lavori sono ancora in fase di completamento sulla costa, si attende di vedere come si evolverà la situazione.

Le cause

Il ritardo, come spiegato dal sindaco Beniamino Garau, è dovuto a cause di forza maggiore: «C'è un ritardo della banca per quanto riguarda il funzionamento del Pos, e non volevo limitare al solo uso di monete i bagnanti», dichiara. Ma non è tutto: «Sono in arrivo anche i cartelli stradali che abbiamo ordinato e ci serviranno a normare la zona. Ma questa è l'ultima settimana di tolleranza, conto che inizieremo la prossima, operativi».

Le tariffe saranno differenziate fra residenti e non residenti: per i primi mezza giornata di sosta costerà 50 centesimi, 1,50 euro la giornata intera, mentre per gli altri quattro ore di sosta costeranno 2 euro e la giornata intera 3,50. Ci sono poi dodici postazioni camper al costo di 20 euro al giorno. Quanto conta di incassare il Comune? «Difficile prevedere cifre esatte, ma solo con le aree per i camper questi parcheggi dovrebbero fruttare novemila euro. Se pensiamo invece a una media di 150 auto dovremmo recuperare l'investimento con un positivo di 39mila euro».

Dalla minoranza

L'introduzione dei parcheggi a pagamento non è priva di polemiche. Dai banchi della minoranza, l’ex sindaco Francesco Dessì ha espresso la sua contrarietà: «L'ho sempre sostenuto e lo ribadisco, no ai parcheggi a pagamento per i residenti, anche se la tariffa è bassa». Poi c’è il fattore tempo: «Avevano annunciato che sarebbero partiti con i parcheggi il 15 giugno, poi il 1° luglio, ma ancora non si parte. L’invito è a non fermarsi agli annunci».

RIPRODUZIONE RISERVATA