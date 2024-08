Maddalena Spiaggia, il botto delle strisce blu

Novemila biglietti staccati, oltre 300 abbonamenti per sostare con maggiore comodità: i numeri registrati dal parcheggio a pagamento di Maddalena spiaggia nel primo mese dall’avvio del servizio certificano un successo inaspettato. Il timore che i bagnanti. con l’introduzione delle strisce blu, abbandonassero il lido di Capoterra per preferire altri litorali è stato scongiurato: chi apprezza Maddalena spiaggia per la qualità dei servizi e per la pulizia dell’arenile continua a frequentarla nonostante dallo scorso luglio si paghi il parcheggio.

«Ottimi risultati»

La sosta viene gestita da una sbarra automatica posta all’ingresso del parcheggio, al quale si accede dopo aver acquistato il ticket dal parcometro: un sistema che consente al Comune di garantire il servizio senza bisogno di personale.

Per il sindaco Beniamino Garau i risultati del primo mese vanno ben oltre le più rosee aspettative: «Non ci attendevamo un risultato simile, chi ama la principale spiaggia di Capoterra continua a frequentarla e paga un piccolo contributo che ci permette di garantire una serie di servizi ai bagnanti. C’è voluto qualche giorno in più per riempire anche l’area di sosta destinata ai camper ma dopo il passaparola tra gli amanti di questo tipo di vacanza le presenze sono continue e spesso il parcheggio è tutto occupato».

L’automazione dell’ingresso ai parcheggi la scorsa notte ha creato qualche problema a un giovane rimasto intrappolato dietro la sbarra, al quale non è rimasto che spostare uno dei massi che delimitano l’area per guadagnare l’uscita. «Ricordo – aggiunge Garau – che la sosta la sera non è pagamento ma è necessario comunque munirsi del biglietto per consentire l’apertura dell’ingresso automatico. L’automobilista in questione è entrato nel parcheggio mentre sulla sbarra stavano intervenendo dei tecnici per una manutenzione e quando è andato via l’ha trovata abbassata, ma l’errore nasce dal non aver preso il biglietto».

«Penalizzante»

L’ex sindaco, Francesco Dessì, boccia comunque la sosta a pagamento: «Sono stato sempre contrario e non cambierò certo idea adesso, credo che per poche decine di migliaia di euro si stiano penalizzando le persone che magari vogliono fermarsi solo per un caffè a Maddalena, costrette a pagare il parcheggio o utilizzare il disco orario che dura mezz’ora. I parcheggi a pagamento, di riflesso, stanno penalizzando anche i gestori dei chioschi: questo servizio non ha portato alcun beneficio e non ha creato neppure un posto di lavoro, visto che l’intero sistema è automatizzato».

RIPRODUZIONE RISERVATA