Maddalena spiaggia, c’è l’area camper 

Apre i battenti a Maddalena spiaggia l’area destinata alla sosta dei camper: da oggi i turisti potranno contare su uno spazio dotato di tutti i comfort a ridosso del mare. L’area è stata attrezzata con i servizi necessari a garantire la permanenza, come servizi igienici, docce, parco giochi per i bambini, videosorveglianza, ricarica elettrica, scarico delle acque nere e grigie, rifornimenti di acqua potabile e lavaggio delle cassette dell’acqua nera. Inoltre, attraverso un sistema di controllo automatizzato che gestisce gli accessi con terminali di pagamento e lettura delle targhe, i camperisti potranno entrare ed uscire liberamente dall’area di sosta durante l’intero periodo di permanenza a Maddalena spiaggia. Per il sindaco, Beniamino Garau, si tratta di un ulteriore passo in avanti verso la piena consacrazione di Capoterra a località turistica: «È un servizio importante, chi verrà in vacanza in camper troverà tutto ciò che gli occorre». (i. m.)

