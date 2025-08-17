Maddalena spanu è imbattibile 

Imbattibile. Maddalena Spanu ha vinto a Istanbul anche la terza tappa su tre della WingFoil Racing World Cup, sempre davanti alla grande rivale, la greca Emilia Kosti. All’oristanese nata a a Cagliari nel 2006 e inserita con grande intuito dallo Yacht Club Costa Smeralda nel suo progetto per giovani talenti Young Azzurra, sono bastati un quarto e un primo posto per chiudere i conti nella finale a 4 delle Medal series, alle quali era arrivata da prima del round robin. Al terzo e quarto posto sono rimaste le due francesi Vaina Picot e Anais Mai Desjardins. Settima l’altra italiana in lizza, Charlotte Baruzzi, fuori nei quarti di finale.

Un po’ ciò che è accaduto in campo maschile al fratello di Maddalena Spanu, Nicolò (Windsurfing Club Cagliari), che non è riuscito a centrare le semifinali nella più numerosa flotta maschile. In questo caso, una sola regata di finale è bastata ad Alessandro Jose Tomasi per aggiudicarsi la tappa, davanti al polacco Kamil Manowiecki e all’altro azzurro Francesco Cappuzzo.

Nella classifica di Coppa, Maddalena Spanu, che ha vinto anche l’Europeo delle “tavole con l’ala”, sempre in Turchia e sempre davanti alla Kosti, allunga in testa. «Sono stati giorni molto intensi caratterizzati da condizioni molto differenti e variabili», le sue parole dpo il successo. «Abbiamo regatato con vento fortissimo, che ha toccato i 44 nodi, mentre nella Medal Race il vento è stato leggero e instabile, cambiava spesso direzione. Sono veramente orgogliosa della vittoria e di essere riuscita anche a conquistare la Top Speed, raggiungendo i 31,8 nodi in regata. Non potrei essere più felice», ha concluso.

