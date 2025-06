Maddalena Satta direttrice sanitaria Asl 

Per la prima volta c'è una donna a ricoprire l'incarico di direttrice sanitaria della Asl oristanese: è Maddalena Satta.

È stata nominata dal commissario straordinario Federico Argiolas con il compito di affiancarlo nel coordinamento dell'azienda socio-sanitaria. Satta, 58 anni, si è laureata in Medicina a Cagliari per poi conseguire la specializzazione in Otorinolaringoiatria a Verona e il diploma universitario di Microchirurgia a Parigi. In passato ha lavorato come dirigente medico con incarico di alta specializzazione presso il reparto di Otorinolaringoiatria e Microchirurgia della base cranica agli Ospedali Riuniti di Bergamo, e dal 2018 a oggi ha ricoperto l'incarico di direttrice dell'unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria presso l'Asst di Lecco. Al suo attivo oltre 5mila interventi come primo operatore, tra cui alcuni particolarmente all'avanguardia, come l'impianto del cosiddetto “orecchio bionico”.

«Sono onorata per questo incarico – ha detto. – La sfida è nella ricerca dell'eccellenza in un ambito, quello sanitario, che si evolve rapidamente grazie alle tecnologie, ma in cui l'umanità è elemento imprescindibile e non trascurabile». ( s. p. )

