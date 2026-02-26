VaiOnline
Teulada.
27 febbraio 2026

Maddalena Madeddu prima centenaria del 2026 

Festa per una nuova centenaria a Teulada e il compleanno della signora Maddalena Madeddu dice che la statistica è una scienza degna di fiducia. Infatti, il rilevamento statistico dell’anagrafe di Teulada, effettuato dal dottor Gianni Pes sui Censimenti nazionali dal 1858 al 1927, prevedeva che i nati nei primi due decenni del 1900 avrebbero mantenuto una cadenza costante nel presentare annualmente un ragguardevole numero di centenari. Non solo, la stessa statistica non si discosta dalle rilevazioni recenti, che mostrano una presenza maschile vicina al 20 pe cento di quanti superano il secolo di vita. A Teulada nel 2026 compiranno 100 anni 4 donne e un solo uomo. Maddalena Madeddu è la prima. Si sposò all’età di 16 anni con Giovanni Arba, che prestava allora il servizio militare. Trasferitasi a Pula, come centinaia di altri nati a Teulada, oggi è circondata dagli affetti familiari e dalla comunità pulese. La sua parentela mostra una peculiarità non trascurabile, poiché il suo bisnonno materno è deceduto all’età di 108 anni. Era emigrato da Oristano, dove era nato, a Teulada. Per parte paterna gli avi di Maddalena Madeddu emigrarono da Ardauli a Teulada. Questo compleanno certifica che la mobilità umana favorisce casi di longevità eccezionali.


