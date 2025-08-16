VaiOnline
Wingfoil.
17 agosto 2025 alle 01:12

Maddalena e Nicolò Spanu, un Ferragosto da protagonisti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Maddalena Spanu è già in finale nella gara femminile, suo fratello Nicolò dovrà superare due ostacoli per riuscirci. A Istanbul, dove è in corso la terza tappa delle WingFoil Racing World Cup Series, l’oristanese dello Yacht Club Costa Smeralda ha nella greca Emilia Kosti l’unica vera rivale in una flotta di una decina di atlete e le ha concesso le quattro regate che non ha vinto né scartato.

In campo maschile, dopo un Ferragosto con venti furiosi (sino a 39 nodi) che lo ha visto raccogliere anche un successo di manche, in Turchia il talento del Windsurfing Club Cagliari è quinto in classifica. Dovrà ancora lottare per raggiungere prima la semifinale (dove lo attende Francesco Cappuzzo) e poi eventualmente la finale nella quale si sono già assicurati un posto Alessandro Jose Tomasi (primo in classifica) e il polacco Kamil Manowiecki. Oggi nelle acque del Bosforo, giornata decisiva per entrambe le flotte.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

1936-2025.

Ciao Pippo, si è spenta la tv

La scomparsa di Baudo a 89 anni: ha scritto la storia della televisione italiana 
Il conflitto

La rabbia degli ucraini: «Un incontro ripugnante»

Le critiche dei media: gli Stati Uniti deboli e il leader russo ha sfilato sul tappeto rosso 
Il caso

A Chia cartelli contro gli israeliani

«Li ho messi io», spiega l’attivista Luisi Caria. Carboni (Chenàbura): «È antisemitismo» 
Enrico Fresu
Sanità

Guardie mediche, l’ira dei sindaci «I servizi sanitari sono un diritto»

Gli specializzandi: troppe denunce, costretti a rinunciare 
Alessandra Carta
Energia

Fotovoltaico sardo, l’agricoltura perderà altri 100mila ettari

«I progetti si moltiplicheranno anche grazie al vuoto normativo» 
Lorenzo Piras
L’evento

Palio di Siena, trionfa “Gingillo” Zedde

Il fantino originario di Noragugume regala la vittoria alla contrada del Montone 
Ischia

Uccide l’ex suocera e il compagno, poi si spara

Folle aggressione per strada: l’uomo, un 69enne, ha ferito anche l’ex moglie 
Trasporti.

Due nuovi treni a idrogeno per l’Isola

Investimento da 29 milioni per le tratte Macomer-Nuoro e Monserrato-Isili 
Litorale

Poetto, un ristorante con vista mare

Pasta al pesto, porchetto e birra sotto l’ombrellone: «Un grande privilegio» 
Sara Marci