Maddalena e Nicolò Spanu, un Ferragosto da protagonisti 

Maddalena Spanu è già in finale nella gara femminile, suo fratello Nicolò dovrà superare due ostacoli per riuscirci. A Istanbul, dove è in corso la terza tappa delle WingFoil Racing World Cup Series, l’oristanese dello Yacht Club Costa Smeralda ha nella greca Emilia Kosti l’unica vera rivale in una flotta di una decina di atlete e le ha concesso le quattro regate che non ha vinto né scartato.

In campo maschile, dopo un Ferragosto con venti furiosi (sino a 39 nodi) che lo ha visto raccogliere anche un successo di manche, in Turchia il talento del Windsurfing Club Cagliari è quinto in classifica. Dovrà ancora lottare per raggiungere prima la semifinale (dove lo attende Francesco Cappuzzo) e poi eventualmente la finale nella quale si sono già assicurati un posto Alessandro Jose Tomasi (primo in classifica) e il polacco Kamil Manowiecki. Oggi nelle acque del Bosforo, giornata decisiva per entrambe le flotte.

