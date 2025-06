Madau-Busanca: derby tra tecnici per il Sant’Elena   

Il Sant’Elena (Promozione) è alla ricerca di un nuovo tecnico. Nei giorni scorsi, la società biancoverde ha annunciato la separazione dall’allenatore Andrea Loi, che nella scorsa stagione era subentrato ad Alessandro Accardo, a sua volta chiamato dopo l’esonero di Maurizio Rinino. Intanto circolano i primi nomi: in pole position ci sarebbero Antonio Madau, che nell’ultimo campionato ha guidato l’Atletico Cagliari, e Paolo Busanca, non confermato al Calcio Pirri dopo tre ottime stagioni. La dirigenza quartese presenterà domanda di ripescaggio in Eccellenza. Il Sant’Elena è attualmente secondo nella graduatoria dei ripescaggi, dietro il Tortolì, vincitore dei playoff di Promozione. A confermarlo è il patron Luca Meloni: «Ci speriamo», dichiara, «siamo in una buona posizione, ma bisognerà attendere. Un posto nel massimo campionato regionale potrebbe liberarsi se il Monastir, impegnato nei playoff nazionali di Eccellenza, dovesse salire. Chiaramente, per entrare, ne servono due. Bisogna anche capire le intenzioni della Figc sarda: se vorrà confermare l’Eccellenza a sedici squadre o ampliarla. L’allenatore? Abbiamo contattato diversi tecnici, ma preferisco, per ora, non fare nomi», conclude Meloni.

A Castiadas

Tutto da decidere anche in casa Castiadas: non è ancora chiaro se il presidente Mauro Vargiolu resterà in carica. Di conseguenza, anche il tecnico Guido Fenza, per ora, è libero. In Eccellenza il Villasimius, guidato dal nuovo allenatore Antonio Prastaro, deve praticamente rifondare la rosa. Tra i partenti il portiere Alessandro Arrus, Matteo Argiolas, Luca Melis, Manuel Rinino ed Edoardo Zedda, che dovrebbero seguire il tecnico Nicola Manunza, approdato proprio al Villasimius.

Nelle categorie minori, l’Accademia Dolianova del presidente Massimo Lai conferma il tecnico Gabriele Melis e tratta l’ex Cagliari Illia Briukhov e Mario Piras, la scorsa stagione al Quartu 2000, e il portiere Antonio Grosso, ex Pirri. Il Quartu 2000 dovrebbe cedere il titolo sportivo al La Salle mentre la Leonardo al Quartu calcio a 5.