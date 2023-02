«Madame e la lite con Anna Oxa? Meglio riderci su» 

«Sarebbe stato molto divertente commentare una rissa, ma la verità è che Madame e Anna Oxa non si sono mai neppure incrociate». Luca Faraone, il musicista e arrangiatore di Assemini, vicinissimo a Francesca Calearo e suo direttore d'orchestra in questi giorni a Sanremo, smentisce la notizia che per qualche ora ha infiammato social e stampa. «Giovedì sera», racconta, «stavamo riscaldando le trofie al pesto per cena, quando ha iniziato a circolare l'indiscrezione». Prima solo le iniziali M contro A, in lite a pochi passi dal palco. Secondo le ricostruzioni sarebbero persino volati bicchieri colmi d'acqua, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Protagoniste dell'alterco Madame e Anna Oxa secondo alcuni, Madame e Ariete secondo altri. Con il passare delle ore smentiscono le artiste e smentisce anche la Rai. «Madame si è messa a ridere, non poteva fare altro», racconta Faraone. «All'Ariston è festa grande, tra podcast, come “Muschio Selvaggio”, dirette radio e tv, tantissime occasioni di incontro». Alla vigilia della finale nessuna previsione sul podio: «Cerchiamo sempre di fare il meglio, ma soprattutto vogliamo divertirci».

