«E se ve la facessi cantare in sardo?». L’ideuzza scherzosa di Paola Iezzi manda in crisi i Mad-Dog, già in ansia per la loro prima esibizione sul palco di X Factor in italiano. In prova tentano anche di assecondare la loro giudice, ma no: “Scende la pioggia” di Gianni Morandi, adattamento italiano di “Elenore” dei Turtles, in limba «non funziona proprio». Ma il siparietto è sufficiente per risvegliare tanta nostalgia di casa. E porta fortuna: i ragazzi passano il turno, la loro avventura prosegue.

Piccante la quarta puntata del talent di Sky: siamo al giro di boa, concluso con una eliminazione tripla e più che mai dolorosa perché a un passo dall’ambito traguardo degli inediti. Ad aprire la serata è la spettacolare manche della “Giostra”. Renato Marchisio, Davide Dore, Jacopo Sale e Luca Pintus ripropongono vestiti alla marinara “Club Foot” dei Kasabian, il pezzo che ha portato fortuna nel primo Live. E la loro è una delle cinque esibizioni più votate.

Seconda performance: per la prima volta dall'inizio dell’avventura a Milano, i Quattro Mori di Sassari si misurano con un pezzo in italiano. Paola ha scelto per loro il mash-up tra il classico “Elenore” dei Turtles, del 1968, e “Scende la pioggia”, la versione con cui Gianni Morandi conquistò Canzonissima nello stesso anno, firmando uno dei più grandi successi della sua carriera. Giacche di pelle e foulard al collo, i Mad-Dog ormai hanno poco da dimostrare. Con i cori di Luca e Davide e Jacopo scatenato alla batteria, confermano un'intesa sempre più solida, e per Renato è l’occasione di mostrare un'altra sfumatura della propria voce: un’ennesima prova di maturità per tutti.

Dalla serata di frecciatine tra i giudici, pronti a più di uno sgambetto per portare acqua al proprio mulino, i quattro musicisti sardi escono quasi indenni e conquistano l’obiettivo che si erano prefissati fin dall'inizio. Arrivare agli inediti e giocarsi la carta più importante: presentare la propria musica e mostrare fino in fondo chi sono davvero.