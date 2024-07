Macron, ultimi tentativi per evitare la coabitazione con Bardella 

Atmosfera surreale nei palazzi parigini il lunedì dopo il big bang della politica francese. Marine Le Pen «ha parcheggiato» fuori dal portone del potere, come scrive un editorialista, e aspetta con pazienza. Dentro, la febbrile attività di chi - in trincea con la calcolatrice - cerca di evitare il tracollo fra una settimana. Ma il re spodestato, Emmanuel Macron, secondo chi gli sta vicino è già proiettato al dopo, alla coabitazione con Jordan Bardella: uno scenario che soltanto 20 giorni fa sapeva di fantapolitica e che è stato reso possibile solo dall’harakiri dello stesso presidente.

In un colpo solo, Macron ha perso tutto: la maggioranza (deputati dimezzati), il governo, la solidità del partito, lo zoccolo elettorale. Cerca di salvare il salvabile, freneticamente, come ha fatto nominando senza indugi il commissario europeo Thierry Breton, conscio che fra qualche giorno gli sarebbe stato impedito. Tra Macron e la coabitazione con Bardella restano soltanto le barricate erette dal Nuovo Fronte Popolare. La coalizione della gauche dovrebbe essere parte del Front Républicain, lo schieramento anti ultradestra che ha funzionato per decenni nella Quinta Repubblica. Ma, al grido di Jean-Luc Mélenchon, «non un voto al Rassemblement National, ritiriamo sempre e ovunque i candidati arrivati terzi», lo spirito del Front Populaire vive soltanto nello slancio della gauche.

A destra, fra i Républicains orfani del presidente Eric Ciotti che è andato a vincere con Le Pen, di fare fronte contro il Rn non se ne parla neppure. Nel campo di Ensemble, ovvero della maggioranza di governo già diventata minoranza, si fa una fatica terribile a pronunciare quelle parole fatidiche: «Sempre e ovunque». Anzi, nessuno le ha ancora dette: a cominciare da Macron.

