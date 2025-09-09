Macron sceglie Lecornu e spera di convincere i socialisti 

Parigi. Cercare gli accordi necessari per la finanziaria 2026, poi quelli per le decisioni dei prossimi mesi: questa la missione affidata da Emmanuel Macron al fedelissimo Sébastien Lecornu, ministro della Difesa. Negoziare, mediare, trovare soluzioni per ampliare la maggioranza, ancora prima di comporre il governo: il percorso chiaramente indicato nella nomina, impone a Lecornu - che secondo i suoi collaboratori ha tutte le qualità del mediatore - di trovare intese ancora prima di cominciare a governare. Trentanove anni, ex Républicains passato nella squadra di Macron fin dall’inizio dell’avventura all’Eliseo, settimo premier nei due mandati del presidente, dovrà dunque misurarsi con il rebus di rendere governabile un Paese in cui manca una maggioranza chiara, un compito nel quale ha fallito il predecessore Bayrou. Dovrà provare a sopravvivere di fronte a un’Assemblée Nationale estremamente frammentata e surriscaldata dagli ultimi scontri. Le prime reazioni alla nomina di Lecornu danno un’idea del clima che attende il giovane premier: «L’ultima cartuccia del macronismo», grida Marine Le Pen, «una triste commedia» risponde all'estremo opposto Jean-Luc Mélenchon.

I socialisti parlano di «provocazione», anche se all’Eliseo puntano proprio sul PS per allargare una coalizione che, stando alle prime reazioni, potrebbe contare invece sulla piena adesione dei Républicains. Olivier Faure, segretario socialista che aveva preteso un «governo di sinistra», non ha risposto alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se il suo partito potrebbe negoziare. Lecornu dovrà, se vuole arrivare a formare il suo governo, creare intese, tessere la tela di accordi, contando su una «non sfiducia» dei socialisti, di certo indispensabile per far passare una difficile finanziaria. L’incertezza rischia di pesare sui mercati finanziari e, soprattutto, sulla decisione dell’agenzia Fitch, attesa per venerdì, che potrebbe tagliare il rating della Francia. E questo dopo che, oggi, i titoli decennali della Francia erano dati alla pari di quelli italiani. Quali gli strumenti in mano a Lecornu per riuscire nel suo ruolo di «negoziatore», anticipato dal leader del partito macroniano, Gabriel Attal? Macron - secondo gli osservatori - deve aver dato l’autorizzazione a fare finalmente vere aperture, se non concessioni, ai socialisti. E la prima richiesta di Faure era la “tassa Zucman”, la tassa sui patrimoni dei super ricchi. Per una volta, Macron ha deciso in poche ore. Ha contato, nella sua premura, anche l’esigenza di «non avere un potere vacante» alla vigilia del movimento “Bloquons tout”, che si prefigge di bloccare la Francia. E di cui si ignorano i contorni e le potenzialità, essendo nato e cresciuto sui social.

