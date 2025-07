Macron-Putin, prove di disgelo 

Mosca. Una conversazione di oltre due ore, sull’Ucraina, ma anche su una possibile azione comune per l’Iran. Emmanuel Macron è tornato a parlare con Vladimir Putin per la prima volta da settembre del 2022, facendo capire di non voler lasciare a Donald Trump il monopolio del dialogo con il Cremlino. I resoconti della telefonata fanno capire che sull’Ucraina le posizioni sono rimaste lontane. Macron ha ribadito «il sostegno incrollabile della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina» e ha chiesto a Putin «una tregua al più presto» che permetta di «avviare negoziati fra Ucraina e Russia per una soluzione durevole».

Il leader russo ha ribadito le posizioni di sempre: il conflitto è il risultato delle politiche dei Paesi occidentali che «per molti anni hanno ignorato gli interessi di sicurezza della Russia» e hanno usato l’Ucraina come «una testa di ponte antirussa». Una soluzione negoziata, ha aggiunto, deve «eliminare le cause alla radice» e «riconoscere le nuove realtà territoriali». Cioè l’occupazione russa di parte dell’Ucraina. Ma Parigi fa sapere che i due presidenti hanno deciso che «continueranno a parlarsi anche su questo punto». Oltre che su Medio Oriente e Iran, dove sono stati registrati notevoli punti di convergenza. Macron e Putin hanno sottolineato le «responsabilità di Russia e Francia come membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell’Onu» per trovare una soluzione diplomatica al nucleare iraniano. Per entrambi Teheran deve rispettare gli obblighi del Trattato di non proliferazione nucleare, compreso l’accesso degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Con Putin che ha sottolineato, in questo contesto, il diritto dell’Iran a sviluppare un programma nucleare pacifico. Sia Parigi sia Mosca hanno comunicato di volere continuare a «coordinare» le loro posizioni. Macron, in seguito, ha aggiornato Zelensky sulla telefonata con Putin.

Il colloquio sulla linea Eliseo-Cremlino è avvenuto nel giorno in cui è stato registrato un nuovo attacco ucraino nelle profondità del territorio russo. Kiev ha bombardato con droni la città di Izhevsk, oltre mille chilometri dal confine, affermando che ha preso di mira una fabbrica di sistemi di difesa aerea e di velivoli senza pilota. Ma intanto l’esercito russo ha compiuto a giugno la sua più grande avanzata in territorio ucraino da novembre.

