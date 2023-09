Macron parteciperà alla messa del Papa 

Parigi. Malgrado le polemiche sulla laicità, Emmanuel Macron parteciperà alla grande messa di Papa Francesco prevista per il 23 settembre a Marsiglia, in occasione dell'attesa missione del Pontefice nel porto francese tutta consacrata al dramma dei migranti.

Ieri la possibile presenza del presidente francese alla funzione papale prevista allo Stade Velodrome da 60.000 posti - un evento popolare e festivo, lo definiscono all'Eliseo - ha scatenato le proteste di diversi parlamentari del partito La France Insoumise, la sinistra alternativa di Jean-Luc Mélenchon, che hanno accusato il capo dello Stato di calpestare il principio di laicità e neutralità religiosa della République. Veleni seccamente respinti dall'Eliseo.

«La Repubblica non sovvenziona alcun culto ma questo non significa che non intrattenga relazioni con le religioni», sottolineano fonti vicine al presidente, aggiungendo che Macron - accompagnato dalla moglie Brigitte - parteciperà alla messa di Marsiglia «non in quanto fedele» ma «in quanto capo dello Stato. La Repubblica è sempre stata in rapporto con l'insieme dei culti».

