Macron: «L’Europa può morire» 

PARIGI. Un grido di riscossa contro il rischio che l'Europa muoia: a meno di due mesi dalle elezioni europee del 9 giugno, Emmanuel Macron invoca un sussulto collettivo per l'affermazione di un'Ue più forte, prospera e fedele ai valori umanistici che l'hanno resa grande nel mondo. Un appello alla mobilitazione generale, quello del presidente francese eletto nel 2017, per l'avvento di una «Europa potenza», in grado di rispondere alle sfide del nuovo millennio, a cominciare dal «cambio di passo» sulla difesa comune.

A sette anni dal suo primo discorso per «un'Europa sovrana, unita e democratica» alla Sorbona, dopo la sua prima vittoria all'Eliseo, Macron è tornato nell'antica università parigina per tracciare un bilancio dei progressi realizzati finora (tra cui il piano di rilancio NextGenerationEU che ha introdotto la prima mutualizzazione del debito tra i ventisette Paesi) e definire gli orientamenti da lui auspicati per l'avvenire. Un intervento fiume durato quasi due ore e nel corso del quale ha citato più volte tre ex premier italiani, Enrico Letta, Mario Draghi e Matteo Renzi.

Nell'auditorium gremito della Sorbonne, di fronte allo Square Painlevé dove sorge l'antica lupa capitolina simbolo del gemellaggio tra Roma e Parigi, ha detto che «la nostra Europa è mortale, può morire»: scongiurare questa prospettiva «dipende unicamente dalle nostre scelte, ma vanno fatte ora», ha ammonito il leader francese, descrivendo un'Unione «accerchiata» davanti alle potenze regionali e i venti di guerra tornati a soffiare sul Vecchio continente dopo l'aggressione russa in Ucraina.

Dinanzi a questi scenari, ha avvertito, serve «un cambio di paradigma profondo, essenziale», con un programma strategico «credibile» sulla difesa. Macron è tornato sulla necessità di nuove forme di debito comune per investire nel settore militare, e sull'introduzione di una «preferenza europea», una sorta di clausola Made in Europe per lo spazio e la difesa. Consolidare l’industria difensiva «è una necessità», ha insistito, deplorando che oggi l'Europa continui ad acquistare l'80% del suo arsenale da potenze straniere tipo Usa o Corea del Sud. Quanto alle politiche migratorie, cavallo di battaglia dell'estrema destra, Macron ha esaltato il patto sull'asilo approvato di recente e invocato un'Europa che riprenda «il controllo delle proprie frontiere».

