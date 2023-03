Macron in tv tira dritto sulle pensioni 

Parigi. Trentacinque minuti di Emmanuel Macron in tv dopo due mesi di silenzio, hanno prodotto un risultato esplosivo: il presidente in pochi secondi ha sgomberato il campo da ogni possibilità riguardo l'unica parola che sindacati e opposizioni volevano sentirsi dire dopo due mesi di mobilitazione: “ritiro” della riforma delle pensioni che porta da 62 a 64 l'anzianità minima per lasciare il lavoro. Piccole concessioni qua e là non hanno inciso. Persino la premier, Elisabeth Borne, è stata confermata al suo posto nonostante sembrasse a molti ormai la vittima sacrificale ideale.

Soltanto pochi minuti sono stati necessari ai leader delle opposizioni e dei sindacati per prendere la parola e stroncare quello che doveva essere un tentativo di «pacificazione» e di «ripresa del dialogo» da parte del presidente: il primo è stato Jean-Luc Mélenchon, leader de La France Insoumise: «Sono stati i soliti tratti di disprezzo di un Macron che vive fuori da qualsiasi realtà». Per lui, «questa riforma serve soltanto a rubare due anni in più di vita libera, costringendo al lavoro o alla disoccupazione milioni di persone». Per il segretario socialista Olivier Faure, «è allucinante, nega in modo assoluto l'evidenza». Per Marine Le Pen, Macron «insulta i francesi» ed è «un uomo sempre più solo». Anche i Républicains, con Aurélien Pradié, rimproverano al presidente la sua «incapacità di comprendere le fratture immense» della Francia.Pioggia di commenti rabbiosi anche dai sindacati, alla vigilia di una nuova mobilitazione che rischia di essere durissima, oltre che a rischio incidenti: «Un'intervista lunare», ha commentato il segretario della Cgt Philippe Martinez, «tutto va bene, faccio tutto bene, non succede niente in piazza. È il disprezzo per milioni di persone che manifestano».

