Macron e Ue in pressing su Pechino 

Pechino. Il presidente francese Emmanuel Macron “conta” sulla Cina e sul suo leader Xi Jinping per «riportare la Russia alla ragione» e su colloqui di pace «il prima possibile». Mentre la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, incoraggiando un contatto diretto con il presidente Volodymyr Zelensky, ha riferito che «è stato interessante sentire che il presidente Xi ha ribadito la sua disponibilità a parlare con lui quando le condizioni saranno opportune», così come hanno riferito anche fonti francesi.

I nodi

Il rompicapo cinese non è stato risolto dalla coppia europea Macron-von der Leyen nell’inedita missione congiunta a Pechino, ma ha chiarito cosa l’Ue non accetterà nella crisi ucraina: l’uso di ordigni nucleari (apprensione per gli sviluppi in Bielorussia) ed eventuali spedizioni di armi dalla Cina alla Russia, che «nuocerebbero significativamente» ai rapporti tra Bruxelles e Pechino perché «assistere un aggressore sarebbe contrario al diritto internazionale». Da Mosca, tuttavia, pur dando a Pechino «un potenziale di mediazione molto efficace e impressionante», il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha stroncato ogni ipotesi negoziale definendo «la situazione con l’Ucraina ancora difficile: per ora non ci sono prospettive per una soluzione pacifica». Dopo aver accolto Macron nel pomeriggio di ieri con tutti gli onori in Piazza Tienanmen tra un labirinto di tappeti rossi, il picchetto d’onore e una suggestiva piccola parata militare, Xi si è affidato alle formule già note del documento di 12 punti di fine febbraio sulla proposta cinese per una soluzione politica alla crisi ucraina. Su tutti, la promozione dei «colloqui di pace» tra le parti da avviare quanto prima e la disponibilità a collaborare con la Francia e altri Paesi.

Il caso

Intanto la Crimea fa cadere in contraddizione il governo Zelensky, dopo che il vice capo del suo ufficio ha concesso un’inaspettata apertura al dialogo con Mosca in un’intervista al Financial Times. Ma il dietrofront del presidente è stato immediato: Zelensky ha bacchettato i suoi chiarendo che solamente lui può parlare di dialogo.