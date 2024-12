Macron e Barnier, ultimi appelli 

Parigi. «Non posso credere al cinismo del Rassemblement National». A poche ore dal voto di sfiducia contro il governo di Michel Barnier, promosso dalla sinistra radicale di Jean-Luc Mélenchon con il sostegno dell’estrema destra di Marine Le Pen, il presidente Emmanuel Macron interviene da Riad, dove è in visita, in difesa dell’esecutivo nato tre mesi fa. E per respingere al mittente le richieste di dimissioni avanzate dall’opposizione: «Fantapolitica», ha tagliato corto il capo dell’Eliseo, assicurando che rimarrà «fino all’ultimo» del mandato per «essere utile al Paese».

Il premier ha lanciato un ultimo appello, ritenendo «possibile un riflesso di responsabilità» dei deputati. E un monito: «Ricordatevelo bene, la sfiducia renderà tutto più difficile e più grave». Lui, che all’età di 73 anni aveva accettato l’incarico in uno spirito di dialogo, secondo fonti parlamentari avrebbe confidato ai suoi che non credeva che Le Pen avrebbe «osato» sfiduciare l’esecutivo in un contesto così delicato per la Francia, unendo i suoi voti (il Rassemblement National è il primo partito alla Camera) a quelli della sinistra. Oltralpe c’è chi lega l’improvvisa accelerazione ai guai giudiziari della leader Rn, che rischia 5 anni di ineleggibilità nel processo sugli assistenti parlamentari Ue. Le Pen ha giustificato la sfiducia per «proteggere i francesi da una manovra pericolosa».

