Macron apre alla gauche,  ma è gelo tra i suoi sostenitori 

PARIGI . Si apre qualche spiraglio nella lunga e inedita crisi politica francese, con i rappresentanti dei partiti convocati per una prima giornata di negoziati all'Eliseo. Emmanuel Macron proclama la sua apertura alle proposte della sinistra e il diritto di tutte le forze che hanno fermato Marine Le Pen con il "Fronte Repubblicano" ad ambire al governo. In mattinata, arriva fino a "non escludere" la candidata del Nuovo Fronte Popolare, Lucie Castets, dalla possibilità di essere nominata premier. Ma nel pomeriggio, i Républicains e gran parte della sua stessa coalizione macroniana, lo bloccano: «Niente governo con La France Insoumise (LFI) oppure sarà sfiducia alla prima uscita in Parlamento». La sinistra, in mattinata, ha definito costruttivi i colloqui, ed è già questo - dopo mesi di incomunicabilità - un segnale positivo. Soprattutto perché i socialisti, gli ecologisti, i comunisti e addirittura gli "Insoumis" di Jean-Luc Mélenchon, hanno apprezzato la promessa di Macron di un "cambiamento di rotta", una "svolta" rispetto alla politica condotta negli ultimi 7 anni dal presidente e dai suoi governi. I rappresentanti del Nuovo Fronte Popolare erano 12 in tutto, di fronte a loro un Emmanuel Macron solo. Domani la seconda giornata di negoziati, che si concluderanno lunedì. Se non ci sarà la nomina di un premier, si ripartirà con un nuovo giro di incontri a partire da martedì.

RIPRODUZIONE RISERVATA