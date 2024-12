Macron ai francesi: «Resto per 5 anni» 

Parigi. Emmanuel Macron è determinato a restare fino all’ultimo giorno di mandato presidenziale, ovvero fino al 2027, escludendo quindi le dimissioni, ma non esita a schierare un «governo di interesse generale» con armi quali «una legge speciale» per prorogare la finanziaria 2024. Furioso contro le «estreme unite in un fronte antirepubblicano», il capo dell’Eliseo - che in diretta tv ha annunciato il nome del futuro premier «nei prossimi giorni» - ha invocato una coalizione allargata a tutti i partiti «che si impegnano a non sfiduciare il governo».

Il solco

A chi, nelle ore seguite alla caduta del governo Barnier, pensava ad annunci del nuovo premier e a dichiarazioni soft da parte del capo dello Stato, Macron ha risposto con proclami che sembrano scavare un solco ancora più profondo con le opposizioni. Dobbiamo «ricostruire la nazione», ha detto il presidente francese senza mezzi termini, invitando a «riportare saggezza ovunque ci sono rabbia e insulti», a «volere l’unità dove c’è la divisione». I punti forti del suo breve discorso sono stati l’annuncio di una «legge speciale» e quello della creazione di «un governo di interesse generale». «Una legge speciale - ha detto Macron - sarà presentata entro metà dicembre in Parlamento. Questa legge, temporanea, consentirà, come previsto dalla Costituzione, la continuità dei servizi pubblici e la vita del Paese». Senza citare chi è arrivato ad ipotizzare lo shutdown per la Francia senza manovra finanziaria, caduta insieme al governo Barnier che l’aveva preparata, Macron ha dettagliato una legge speciale che «applicherà per il 2025 le scelte del 2024. E conto davvero su una maggioranza che possa formarsi per adottarla in Parlamento».

Il mandato

Spazzando via quanto resta delle richieste de La France Insoumise di sue dimissioni, ha aggiunto: «Il mandato che voi mi avete democraticamente affidato è un mandato di 5 anni e io l’eserciterò pienamente, fino al suo termine». L’altro annuncio, in attesa del nome del premier, è l’intenzione del capo dello Stato di «incaricare» colui che nominerà «nei prossimi giorni» di «formare un governo di interesse generale che rappresenti tutte le forze politiche».

La descrizione di Macron del futuro esecutivo ha lasciato spazio ad accese discussioni. Non pochi hanno azzardato l’ipotesi di un «governo tecnico», visto il carattere «ristretto» dei ministri e quello allargato delle forze disposte a sostenerlo. «L’estrema destra e l’estrema sinistra si sono unite in un fronte antirepubblicano», ha dichiarato suscitando l’immediata reazione di Marine Le Pen, che ha commentato: «La sfiducia non è antirepubblicana, è prevista dalla Costituzione». «So bene - ha poi detto Macron ai francesi - che alcuni sono tentati di ritenermi responsabile di questa situazione. È molto più comodo, ma non mi assumo l’irresponsabilità di altri».

