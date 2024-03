Macomerese superiore Schiacciato il Bonorva 

Macomerese 3

Bonorva 0

Macomerese (3-5-2) : Trini, Fois (9’ st Pisu), Nachet, Spina, Colombo, Giachero (38’ st Marroccu, 42’ st Zirolia), Barria (20’ st Marras), Bianco, Timpanaro, Lauria (26’ st Fadda), Lerech. In panchina Carta, Scigliano, Gaye, Cadau. Allenatore Scotto.

Bonorva (4-2-3-1) : Soto, Piu (9’ st Viale), Milone, Pitruzzello, Dias, Torresi, Medas (6’ st Porcu), Acosta, Budroni (34’ st Deriu), Ortiz (47’ st Pittalis), Dettori (8’ pt Fresu). In panchina Olianas, Cosseddu, Sanna, Moio. Allenatore Ciarolu.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : 6’ pt Lauria, 24’ st Bianco, 33’ st Timpanaro.

Note : espulso Milone; ammoniti Giachero, Ciarolu, Fois, Barria.

Bonorva. Una Macomerese in salute infila per tre volte la porta del Bonorva. Pronti via e Ortiz per gli ospiti (che hanno giocato in casa, pur essendo in “trasferta”, perché la Macomerese non ha campo) impegna Trini da fuori area. Al 6’ la formazione di Scotto passa con Lauria che ribadisce in rete un cross di Lerech. Ancora Lauria, al 9’, si vede negare il raddoppio da una respinta di Soto. Poi il Bonorva resta in 10 per l’espulsione di Milone. Al 50’ grande parata di Trini su punizione di Ortiz. Al 24’ Bianco raddoppia al termine di un’azione orchestrata da Timpanaro e che ha visto anche Lauria farsi respingere il tiro da Soto. Di Timpanaro al 33’ il 3-0.

