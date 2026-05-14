Macomerese special team a caccia di un alloro nazionale  

Obiettivo nazionale per l'inclusione. Lo scorso marzo hanno trionfato in Sardegna, conquistando il campionato regionale della divisione paralimpica della Figc. E domani e domenica i ragazzi della Asd Macomerese Special Team, punto di riferimento regionale per lo sport inclusivo, saranno nella Penisola alla conquista del titolo nazionale del calcio paralimpico. Rappresenteranno la Sardegna, partecipando alla finale nazionale della divisione calcio paralimpico della Figc, che si svolgeranno al centro federale di Coverciano.

I ragazzi dello Special team puntano a un altro importante obiettivo: il titolo nazionale della divisione paralimpica C'è tanto entusiasmo tra i ragazzi, assieme a grinta e determinazione, che sono impegnati negli ultimi allenamenti prima della partenza, seguiti dall’allenatore Paolo Maioli e dal preparatore atletico Angelo Pisanu. Sabato si svolgeranno le partite del girone in cui gli atleti macomeresi sono stati inseriti insieme ai pugliesi del S.S.C. Bari, i trentini dell’Union Trento Ravinese ed i calabresi del Rende Calcio 1968. «I nostri campioni - dice l'allenatore, Paolo Maioli - sono pronti a dimostrare il loro valore e soprattutto ricompensare con i risultati chi ha creduto in loro. Una esperienza che sicuramente regalerà ad atleti, dirigenti e genitori al seguito della squadra emozioni e soddisfazioni con l’obiettivo di rappresentare degnamente in campo calcistico la Sardegna».

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