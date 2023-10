Macomerese, prima gioia 

Macomerese 2

Alghero 1

Macomerese (3-5-2) : Trini, Pisu, Colombo, Nachet, Scigliano, Bianco, Fernandez, Camara, Carrozzi (18' st Fadda), Cissè (35' st Caria), Zirolia. In panchina Diana, Luiu, Caria, Bassanetti, Marras, Secchi, Cadau, Barria. Allenatore Scotto.

Alghero (4-4-2) : Sechi, Manunta, F. Sanna (21' st Pinna), Sini, Mereu, Carboni, Sasso (1' st Feliz) Mula (39' st M. Sanna) Seck, Baraye, Meloni. In panchina Pittalis, Urgias, Giorgi, Alberti, Cherchi, Stumpo. Allenatore Giandon.

Arbitro : Ruggiero di Oristano.

Reti : 44' pt Colombo (r); 26' st Fadda, 44' st M. Sanna.

Note : ammoniti Bianco, Colombo, Sasso, Carboni, Zirolia e Trini. Recupero 2' e 5'.



Bonorva. Prima vittoria in campionato per la Macomerese che supera di misura l'Alghero. La prima vera occasione da gol è per i padroni di casa, al 21’: Camarà serve Colombo che tira in porta da pochi passi, ma Sechi compie il miracolo. Gli ospiti rispondono al 28' con un colpo di testa di Meloni che finisce alto. Al 32' nuova occasione per la formazione di Scotto con Fernandez, bravo ancora Sechi a non farsi sorprendere. Meloni, al 37', impegna Trini in una difficile respinta in angolo.

Le reti

A un minuto dall'intervallo la Macomerese passa in vantaggio: Carboni atterra in area Carrozzi, per Ruggiero non resta che fischiare il rigore. Dal dischetto si presenta Colombo che spiazza Sechi. Nella ripresa, al 26' arriva il raddoppio della Macomerese con Fadda che, con una punizione da fuori area, batte Sechi. Grossa opportunità, al 31', per l'Alghero, ma il palo nega la gioia del gol a Meloni. Al 35' ci prova ancora Fadda, su punizione, Sechi alza sopra la traversa. Al 43' secondo legno di giornata per la squadra di Giandon con Baraye. Un minuto dopo arriva il gol di Manuel Sanna.