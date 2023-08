Macomerese: l’obiettivo è salire in Eccellenza 

Macomer. La Macomerese si raduna e comincia a prepararsi per la nuova stagione. La squadra si è ritrovata al campo di Sertinu in vista della Coppa Italia, che la vedrà impegnata in un triangolare contro Bonorva e Pozzomaggiore, e del campionato di promozione. Il presidente Luciano Sau e la dirigenza hanno deciso di confermare l’allenatore Pierluigi Scotto: a lui il compito di centrare l’obiettivo dell’Eccellenza. La società ha deciso di investire sul mercato per comporre una rosa competitiva e all’altezza del torneo, che si preannuncia di grande difficoltà vista la sontuosa campagna acquisti di molte squadre.

Nonostante abbia perso il bomber Federico Ferrari, che ha deciso di accettare la proposta del Bonorva, i biancocelesti si sono rafforzati con alcuni giocatori di livello anche superiore aalla Promozione. Dunque mister Scotto ha a disposizione gli attaccanti Fabio Lauria, Maximiliano Gaston Timpanaro e Nicolò Carrozzi, l’ex Primavera della Torres Enrico Zirolia, il difensore centrale Julian Scigliano, i centrocampisti Francesco Bianco, Amadou Camara e Dani Fernandez.

Tante anche le conferme, tra cui quella del capitano Marcello Colombo, inossidabile difensore, e del portiere Matteo Trini, che con i suoi 36 anni garantisce ancora grande sicurezza. Dell’organico faranno parte anche Federico Bassanetti, Edoardo Caria, Aziz Nachet, Mattia Barria e Tommaso Manca.

RIPRODUZIONE RISERVATA