Macomerese ko, Coghinas secondo 

Coghinas 2

Macomerese 0

Coghinas (4-4-2) : Perez, Carrucciu, Biasiato (33’ pt Burrelli), Fiorentino, Olmetto (24’ pt Serra), Franco Tugulu, Seu, Criado (26’ st Val Pablo), Radovanovic, Mateucci (32’ st Doukar), Paganelli. In panchina Pittalis, Manuel Tugulu, Greco, Melis, Ruiu. Allenatore Paolo Congiu.

Macomerese (4-4-2) : Andrea Carta, Mura, Moussa, Lopez (28’ st Barria), Giachero, Scigliano, Alcazar, Bianco, Irde, Grassi, Vidili (28’ st. Gian Mario Carta). In panchina Sechi, LOrriga, Pisu, Enna, Caria, Lauria. Allenatore Pierluigi Scotto.

Arbitro : Roberto Demurtas di Tortolì.

Reti : 39’ pt Radovanovic; 24’ st Paganelli.

Note : ammoniti Fiorentino, Irde, Scigliano, Sechi.

S. MARIA COGHINAS. Il Coghinas soffre nella prima mezz’ora poi macina gioco, vince ed è secondo. Al 3’ Irde da posizione defilata impegna Perez in angolo. Sul corner l’argentino Scigliano colpisce il palo di testa. Al 6’ ancora Irde impegna Perez. All’11’ Olmetto manda alto. Al 17’ sempre Irde in area colpisce debolmente. Al 36’ da distanza ravvicinata Vidili impegna Perez in tuffo. Al 39’ il neo entrato Burelli in contropiede supera Carta in uscita con un pallonetto, la palla colpisce la traversa e Radovanovic insacca di testa.

Nella ripresa al 9’ Mateucci dalla distanza scheggia la traversa. All’11 Giachero impegna Perez. Al 24’ su punizione di Matuecci il più lesto è Paganelli, che beffa l’incolpevole Carta. La Macomerese ci prova senza successo con Scigliano di testa e con Irde in area. L’ultima occasione è per Tugulu, che calcia fuori. (g. f.)

