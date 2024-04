Macomerese e Tuttavista senza reti 

Macomerese 0

Tuttavista 0

Macomerese (4-2-3-1) : Trini, Caria (30' st Spina), Colombo, Barria, Giachero, Scigliano, Zirolia, Bianco (34' st S. Cadau), Timpanaro (15' st Lerech), Lauria, Fadda (25' st Pisu). In panchina Carta, Spina, Gaye, Marras. Allenatore Scotto.

Tuttavista (4-3-3) : Ruiu, A. Mameli, Bomboi, Barattelli, Marcich, Mastio, Meloni, S. Mameli, Piras (32' st Floris), G. Cadau, Dessì (1' st Solinas). In panchina Podda, Cau, L. Mameli, Bette, Acquas, Piredda, Mura. Allenatore Pinna.

Arbitro : Zappino di Sassari.

Note : ammoniti Barattelli, Giachero, A. Mameli.



Thiesi. Al Comunale, Macomerese e Tuttavista Galtellì non vanno oltre il pareggio a reti bianche. La formazione di Scotto è subito pericolosa con Barria che calcia da fuori area, Ruiu si rifugia in angolo. Al 20' ci prova Fadda, Ruiu sicuro nella parata. Buona opportunità per il Galtellì con Giovanni Cadau, tiro a lato. Al 41' è il palo a negare la gioia del goal a Lauria. Al 2' della ripresa, traversa di Fadda. Un minuto dopo conclusione di Zirolia, bella parata di Ruiu. Al 10' errore difensivo della Macomerese, la palla arriva a Giovanni Cadau che calcia di poco fuori. Al triplice fischio è zero a zero.

