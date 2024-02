Macomerese da applausi 

Macomerese 2

Siniscola Montalbo 1



Macomerese ( 3-5-2 ): Trini, Pisu, Nachet, Bianco, Giachero, Scigliano, Barria (21' st Fois), Spina, Fadda (42' st Marras), Lauria (40' st Zirolia), Lerech (40' st Timpanaro). In panchina Carta, Marroccu, Caria, Gaye, Cadau. Allenatore Scotto .

Siniscola Montalbo ( 4-3-3 ): Pedelacq, Sirigu, Pandiani, Arrica, Meloni, Leoncini, Stefanoni (1' st Canu), Corrias Scanu, Ligio, Perticarari (35' st An. Crisci). In panchina Soro, Castangia, Mele, Corda, Sanna. Allenatore Al. Crisci.

Arbitro : Sanna di Sassari .

Reti : 15' st Bianco, 31' st Fadda, 46' st Ligio .

Note : ammonito Canu, Sirigu e Spina. Recupero 1'



Bonorva. La Macomerese porta a casa i tre punti battendo, al Chicchito Chessa, il Siniscola. Partono meglio gli ospiti che nel giro di due minuti vanno vicini al vantaggio per due volte: la prima, al 6’, con un tiro di Leoncini che sfiora il palo; la seconda, all'8’, con Arrica, ma Trini respinge con il piede. La Macomerese risponde, al 19', con una conclusione di Lauria deviata in angolo da Pedelacq. Al 38' Trini salva la Macomerese dalla capitolazione compiendo un miracolo su un colpo di testa di Perticarari.

La ripresa inizia sempre nel segno del Siniscola che al 7' va vicino al gol con Meloni, ma Trini è bravo nella deviazione in angolo. Al 15' la squadra di Scotto passa in vantaggio: bella azione di Lauria che calcia in porta, il tiro sbatte sul palo, la palla arriva sui piedi di Bianco che non fa altro mettere il pallone in goal. Il Siniscola tenta di reagire, al 19', con una punizione di Pandiani parata da Trini. Lauria, al 28', calcia fuori da posizione ravvicinata. Il secondo gol arriva al 30' e lo realizza Fadda che lascia partire un tiro che tocca prima il palo e poi si insacca. La formazione di Crisci prova ad alzare il baricentro e accorcia le distanze al 46' con Ligio, ma non basta per il pareggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA