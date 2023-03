Macomerese (4-4-2) : Trini, Fois, Vidili, Ruggiu, Colombo, Giachero, Foddai (1’ st Lauria), Acosta, Cissè (19’ st Gazquez), Ferrari I (13’ st Barria), Nachet. In panchina Contini, Marroccu, Caria, Falchi, Curcu, Ferrari II. Allenatore Scotto.

Bonorva (4-4-2) : G. Nieddu, O. Diallo, Addis, Torresi, T. Nieddu, Mura, Kalissa, Naguel, Lerech Salazar, M. Diallo (3’ st Dettori). In panchina Sanna, Piseddu, Carta, Angius. Allenatore Mura.

Bonorva 2

Macomerese 2

Arbitro : Gatta di Sassari.

Reti : 34’ pt e 6’ st Ferrari I, 9’ st Salazar, 49’ st Lerech.

Note : ammoniti Mura, Ruggiu.

Bonorva. Pareggio ricco di gol tra Bonorva e Macomerese. A sbloccare il risultato pensa al 34’ Ferrari che supera Nieddu.

Nella ripresa al 6’ è ancora Ferrari a trovare la via del gol (e del 2-0) con un precisissimo tiro dalla distanza. Il Bonorva, a questo punto, si scuote e accorcia le distanze tre minuti più tardi con una stupenda punizione di Salazar.

Al 94’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo in favore del Bonorva, Lerech tocca verso la porta con Trini che smanaccia nei pressi della linea di porta: l’arbitro assegna il pareggio. Vibranti le proteste della Macomerese sia per il gol fantasma sia per un possibile (secondo gli ospiti) fallo di mano avvenuto prima del tiro.

