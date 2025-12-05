Macomer polo delle ferrovie 

Macomer di nuovo polo ferroviario della Sardegna. Il sistema di trasporti, infatti, sta per entrare nel futuro, grazie ai progetti tecnologici importanti, che mirano a riportare il capoluogo del Marghine, ma anche il territorio fino a Nuoro, come li aveva immaginati Benjamin Piercy nella seconda metà dell’Ottocento. Ieri mattina, nell’aula consiliare, c’è stata la cerimonia con l’esposizione dei progetti.

Tra questi la localizzazione a Macomer del centro manutenzioni Arst e la realizzazione della nuova centrale di produzione di idrogeno verde, destinata ad alimentare i treni della linea Macomer-Nuoro e anche i mezzi gommati. Tutto rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di transizione ecologica, con i lavori avviati nei giorni scorsi.

Prima pietra

La realizzazione di un centro (finanziato da tempo) per la manutenzione di tutti i mezzi Arst si accompagnerà all’ammodernamento del sistema tecnologico dei passaggi a livello. «Per Macomer, cittadina ferroviaria, è un giorno di festa - dice il sindaco, Riccardo Uda - quanto voluto dall’Arst è importante, perché si passa al futuro, rendendo il treno concorrenziale con gli autoveicoli. In questa maniera c’è la possibilità che la Sardegna si ripopoli». Il direttore dell’Arst, Carlo Poledrini, disegna il futuro: «Si procede per rendere la ferrovia e i trasporti in genere sicuri e attrattivi, per avvicinare sempre di più i paesi. Certo, i tempi di percorrenza miglioreranno, ma la velocità è regolata da quello che impone la normativa. Intanto dalla prossima primavera avremo nuovi treni, provvisti di servizi igienici. Poi a fine anno arriveranno i treni a idrogeno». Giovanni Mocci, amministratore unico dell’Arst, aggiunge: «La centrale per l’idrogeno verde è molto di più di un’infrastruttura energetica: è un investimento strategico che dimostra ancora una volta la capacità di Arst di innovare e permette all’azienda di assumere un ruolo attivo nella produzione di energia pulita».

La Regione

Barbara Manca, assessora regionale ai Trasporti, parla di un importante investimento per il territorio, contro lo spopolamento e la desertificazione e contro l’abbandono scolastico. Si tratta di una scelta efficace ed efficiente, che si integra perfettamente col piano regionale dei trasporti». L’aula del consiglio comunale di Macomer era colma all’inverosimile, per la presentazione di un progetto che viene considerato un momento storico importante.

La centrale di Macomer produrrà idrogeno verde tramite elettrolisi dell’acqua, un processo che utilizza esclusivamente l’energia generata da fonti rinnovabili, il cui impianto sarà realizzato nell’area di Tossilo. Il progetto è finanziato con i fondi del Pnrr, dalla Regione e dallo Stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA