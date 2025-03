Macomer, manca il diabetologo 

Da oltre un mese a Macomer manca un medico e il servizio di diabetologia, che interessa i pazienti di tutto il territorio, funziona soltanto per i casi più urgenti. Una situazione gravissima, che si sta ripercuotendo pesantemente su centinaia di diabetici, che hanno dovuto saltare le visite di controllo programmate da tempo per il rinnovo del piano terapeutico. Nel poliambulatorio di Nuraghe Ruggiu, il servizio funziona solo per i casi più gravi, con un solo medico. Attivissimo, invece, l'ambulatorio infermieristico.

I pazienti, di fatto, dal 24 febbraio attendono di essere chiamati per le visite di controllo. Le proteste sono tante. Una situazione davvero critica per i cittadini di Macomer e dei paesi vicini, soprattutto per quelli che hanno appena terminato il loro piano terapeutico e hanno necessità della visita di una specialista per poterlo rinnovare.

«Una situazione grave e delicata- commentano i coordinatori del Comitato per la Tutela della Salute del Marghine-. Circa una settimana fa, con una lettera abbiamo chiesto un incontro urgente alla direzione del Poliambulatorio, per sapere della situazione e se ci sono novità. Non sappiamo quali sono i motivi dell'assenza prolungata del diabetologo, con i pazienti senza alcun punto di riferimento per le loro terapie. Attendiamo ancora la risposta della direzione».

Il comitato chiede la valorizzazione concreta del patrimonio esistente e il ripristino dei servizi sanitari essenziali.

Dalla direzione generale della Asl arriva solo una risposta laconica, con promesse soltanto generiche: «Il problema che riguarda la diabetologia - fanno sapere dall’azienda - è in via di soluzione. Presto la situazione tornerà alla normalità». Il problema, tuttavia, non riguarda soltanto la diabetologia, ma anche il servizio domiciliare per diversi disabili, sottoposti a trattamento medico, assistiti dal personale Adi della Asl. Come denuncia il Comitato, i pazienti devono comprarsi il materiale di medicazione, in quanto sarebbe scaduto l'appalto con le aziende fornitrici. Il comitato attende ora una risposta della direzione della Asl, per poter fissare un incontro.

