Macomer laboratorio politico 

Tre liste civiche, con tante donne e giovani alla prima esperienza. Novità che trasformano la competizione elettorale di fine maggio in un piccolo laboratorio, per saggiare gli equilibri in vista delle Regionali del prossimo anno. Non sono in campo i partiti, (anche il M5S ha dato forfait, quindi non sarà presente con la quarta lista, come si ipotizzava fino all'ultimo momento), ma tra i candidati in tutte e tre le liste figurano comunque personaggi di spicco, indicati come futuri candidati in campo regionale, sia a destra che a sinistra.

Il test

Un piccolo test quindi, affidato agli elettori, che dovranno scegliere tra i tre candidati sindaci e i 46 candidati consiglieri. Rossana Ledda, con uno schieramento che porta il suo nome, “Rossana Sindaca”, 56 anni, dopo 10 anni da vice sindaca, si propone come candidata a sindaca, alla guida di una lista composta da 11 nuovi entrati, tra cui sei donne. «Una lista credibile – dice – composta da persone validissime con esperienza, che garantiscono la continuità legata al completamento e alla fruizione di tanti progetti in corso. Il tutto generando sinergia ed innovazione con i nuovi candidati. Un solo obiettivo: compiere un passo verso il benessere e la serenità di una comunità inclusiva, florida e solidale».

Gli sfidanti

Riccardo Uda, 56 anni, alla guida di “Macomer Civica”, propone nove candidati che si presentano per la prima volta, mentre altri sette costituiscono l’esperienza maturata in campo comunale. Sei le donne candidate, ma anche tra gli uomini figurano personaggi importanti dello sport e del mondo delle campagne. «La nostra è comunque una lista civica - tende a sottolineare Riccardo Uda - espressione di persone che vogliono semplicemente amministrare Macomer. Ci vogliamo occupare della nostra cittadina, perché sta perdendo la centralità, riportandola a come era, al centro dell’Isola e non solo dal punto di vista geografico». Tutto nuovo nella lista “Macomer 2030”, guidata da Luca Pirisi, 35 anni, alla prima esperienza in campo comunale. Nessun legame col passato tra i 14 candidati, 6 dei quali under 40, e ben nove donne. Una lista che presenta una anomalia rispetto alle altre: due candidati consiglieri in meno. «Non abbiamo accettato accordi a tutti i costi per arrivare al numero massimo - dice Pirisi - ma abbiamo lavorato su uno schema di coerenza e puntato sui civici nuovi. Avanti sulla linea della discontinuità anche nel metodo».