Due aree industriali, una vertenza simbolo, legata ai lavoratori dell’impianto per i rifiuti di mezza Sardegna a Tossilo con annesso termovalorizzatore di cui si ignora la data di avvio, un centro pieno di vetrine intristite dalla crisi. Macomer lotta contro la decadenza e lo spopolamento, temi al centro della campagna elettorale per le amministrative del 28 maggio. Dopo Antonio Succu, tre in corsa per la carica di sindaco: Rossana Ledda, Riccardo Uda e Luca Pirisi.

a pagina 9