Macomer, corsa a tre contro la decadenza e il crollo demografico  

Tre candidati si contendono la carica di sindaco. Tutti portabandiera di un civismo che mette fuori i partiti dal confronto ufficiale. In continuità con l’amministrazione uscente guidata da Antonio Succu (in corsa come consigliere) c’è Rossana Ledda, vice sindaca da dieci anni, pronta a raccogliere il testimone per diventare la prima donna sullo scranno più alto del Municipio. Sulla sua strada Riccardo Uda, sindaco dal 2008 al 2013, e Luca Pirisi, il più giovane degli aspiranti.

Macomer Due aree industriali, una vertenza simbolo, legata ai lavoratori dell’impianto per i rifiuti di mezza Sardegna a Tossilo con annesso termovalorizzatore di cui si ignora la data di avvio, un centro pieno di vetrine intristite dalla crisi, un Cpr per migranti che come indotto risucchia tutti gli 84 posti letto delle strutture ricettive dove trovano accoglienza operatori e forze dell’ordine. Macomer ama fregiarsi dell’appellativo di città, farsi vanto del dinamismo economico del passato quando è culla dell’industria tessile, ora perduta, e della filiera lattiero-casearia, fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale, trarre forza dalla centralità geografica premiata anche da grandi aziende che la scelgono per la logistica. Ma perde servizi, ultimo il giudice di pace, e si sbriciolano quelli sanitari, cresce solo la Rsa, residenza sanitaria assistita che da 40 posti passa a 60. Sullo sfondo il decremento demografico che dagli oltre 11 mila residenti di vent’anni fa la fa scivolare sotto i 9.400. Un balzo indietro se non fosse per i circa 240 stranieri rimasti qui cogliendo l’importanza di una rete di accoglienza attecchita con lo Sprar e di un contesto sociale arricchito da circa 50 associazioni.

Inviata

Macomer Due aree industriali, una vertenza simbolo, legata ai lavoratori dell’impianto per i rifiuti di mezza Sardegna a Tossilo con annesso termovalorizzatore di cui si ignora la data di avvio, un centro pieno di vetrine intristite dalla crisi, un Cpr per migranti che come indotto risucchia tutti gli 84 posti letto delle strutture ricettive dove trovano accoglienza operatori e forze dell’ordine. Macomer ama fregiarsi dell’appellativo di città, farsi vanto del dinamismo economico del passato quando è culla dell’industria tessile, ora perduta, e della filiera lattiero-casearia, fiore all’occhiello dell’imprenditoria locale, trarre forza dalla centralità geografica premiata anche da grandi aziende che la scelgono per la logistica. Ma perde servizi, ultimo il giudice di pace, e si sbriciolano quelli sanitari, cresce solo la Rsa, residenza sanitaria assistita che da 40 posti passa a 60. Sullo sfondo il decremento demografico che dagli oltre 11 mila residenti di vent’anni fa la fa scivolare sotto i 9.400. Un balzo indietro se non fosse per i circa 240 stranieri rimasti qui cogliendo l’importanza di una rete di accoglienza attecchita con lo Sprar e di un contesto sociale arricchito da circa 50 associazioni.

In campo

Tre candidati si contendono la carica di sindaco. Tutti portabandiera di un civismo che mette fuori i partiti dal confronto ufficiale. In continuità con l’amministrazione uscente guidata da Antonio Succu (in corsa come consigliere) c’è Rossana Ledda, vice sindaca da dieci anni, pronta a raccogliere il testimone per diventare la prima donna sullo scranno più alto del Municipio. Sulla sua strada Riccardo Uda, sindaco dal 2008 al 2013, e Luca Pirisi, il più giovane degli aspiranti.

Rossana sindaca

«Mi candido perché amo la mia città», dice Rossana Ledda, 56 anni, due figli, imprenditrice a Tossilo, vice presidente dell’Unione dei Comuni del Marghine, consigliera del Gal Marghine. Tanti incarichi e altrettante corse: mattina in Comune, pomeriggio in azienda. «Abbiamo scelto il nome “Rossana sindaca” perché misura la vicinanza e l’ascolto che abbiamo avuto negli ultimi dieci anni con la comunità», spiega. «Gli ultimi cinque sono stati un banco di prova importante». Non solo Covid, anche Cpr tanto osteggiato e bufera giudiziaria sul sindaco. «Un terzo della lista è fatto da uscenti, col motore acceso. Siamo la lista più giovane come età media. La continuità e l’esperienza sono un valore, unite alla freschezza dei nuovi». Il programma? «Portare avanti tutto quello che di buono è avviato: ci sono 10,5 milioni per lavori pubblici, 5 milioni sul piano di sviluppo territoriale dell’Unione Comuni, 3 milioni 750 mila del Pnrr per efficienza energetica, edilizia scolastica, transizione digitale, viabilità, illuminazione, e 900 mila per progetti educativi e per i disabili». Priorità? «Lo sviluppo in varie forme, dalle zone industriali capaci di dare posti di lavoro agli eventi che possono portare gente. Voglio lavorare molto per i giovani, aggregare le belle energie del territorio, detassare le nuove attività commerciali in corso Umberto». Tra i progetti anche una struttura per un nuovo modello abitativo, il condominio condiviso, una scuola di pastoralismo 4.0, il museo nell’ex Alas, esempio di archeologia industriale.

Macomer civica

«Mi candido per un grande amore nei confronti della mia città. Macomer aveva i servizi di un capoluogo di provincia, ora non più. Ci sono condizioni avverse, ma anche altre dettate dall’inerzia amministrativa come è successo per il giudice di pace: nel decreto ministeriale la responsabilità del Comune è circostanziata», dice Riccardo Uda, 56 anni, due figli, avvocato, un’esperienza da sindaco, più volte consigliere, anche di minoranza, l’ultima finita con le dimissioni nel 2019. «Siamo usciti dopo l’arresto del sindaco, ritenevamo che i fatti fossero gravi». Ora ci riprova con una lista che porta incisa la parola civica. «Sei donne e dieci uomini. Abbiamo una parità di genere sostanziale, non formale, perché le donne hanno il 40 per cento in più di possibilità di essere elette». Priorità? «Rivitalizzare l’area industriale di Tossilo con l’istituzione della Zes (Zona economica speciale) e di un interporto che rafforzi le attività esistenti e ne crei nuove. Realizzare una struttura per disabili e riqualificare il patrimonio comunale, come scuole, piscina, stadio, palazzetto dello sport, e riprendere il progetto che avevo avviato per realizzare alloggi destinati a chi lavora nell’Esercito».

Macomer 2030

«“Macomer 2030 Insieme per rinnovare” è una civica, di sensibilità progressista, ispirata all’Agenda 2030 dell’Onu e alla strategia Sardegna 2030», spiega Luca Pirisi, 36 anni, laurea alla Bocconi in Economia e management della pubblica amministrazione, nel curriculum un lavoro a Milano in Confindustria (settore sanità), poi il ritorno in Sardegna come consulente sul Pnrr all’assessorato regionale alla Sanità e alla Asl di Sassari, e l’impegno nell’associazione di Macomer, Propositivo. «Voglio dare protagonismo alla mia generazione. Sono un tecnico, porto la mia professionalità a beneficio della mia città», dice. Lui, figlio dell’ex consigliere regionale Giuseppe Pirisi, richiama lavoro e lotta alle diseguaglianze. «Qui ci sono almeno tremila persone in difficoltà, 2041 tra Naspi, cassa integrazione, reddito di cittadinanza e neet (chi non studia né lavora). Nell’ultimo anno e mezzo abbiamo attivato un processo per coinvolgere attori politico-sociali e costruire un’alleanza civica. La lista è intergenerazionale, con 9 donne (record per Macomer) e la prima candidata straniera di origine marocchina». Priorità? «Attivare una programmazione territoriale ampia per attrarre investimenti, ampliare la rete dei servizi in ambito sociale, nella sanità, nella scuola. E promuovere cultura e sostenibilità ambientale con un controllo civico sul funzionamento dell’impianto dei rifiuti e un’economia circolare, con energia rinnovabile e verde pubblico per una città più green».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata