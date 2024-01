Macomer-Chilivani, da oggi è stop ai treni: tempi da incubo in bus  

Lo stop ai treni è arrivato: da oggi e per quattro mesi chiude la Macomer-Chilivani, quaranta chilometri di binari messi a riposo per allineare l’Ertms, non un grimaldello digitale a misura di velocità (come ci sarebbe bisogno in Sardegna), ma una nuova tecnologia per la sicurezza. Tant’è: a lavori ultimati, non si modificheranno di una virgola i tempi di percorrenza sulla ferrata sarda. Col cantiere aperto, invece, si preannunciano spostamenti da incubo per i passeggeri: i viaggi sui bus sostitutivi hanno orari di arrivo lievitati rispetto ai treni. Il caso limite è il Cagliari-Olbia: nella sua corsa più lunga, passerà da quattro ore e 10 minuti a 5 ore e 49. Intanto, dal Contratto di servizio sul trasporto ferroviario si ricavano costi milionari a carico dei sardi.

Le società

È un passo a due, quello che sta mettendo sotto scacco la mobilità regionale. Da un lato Rfi, la spa del Gruppo Fs che rappresenta il polo infrastrutture; dall'altra Trenitalia, la titolare del traffico passeggeri. L’una ha deciso di chiudere la Macomer-Chilivani; l’altra si farà pagare 2,7 milioni di euro dalla Regione per garantire le corse sostitutive coi pullman, quando dal Sud dell'Isola si deve raggiungere il Nord (o viceversa). La circolazione al di sotto di Macomer non subisce variazioni, idem il traffico da Porto Torres a Golfo Aranci, passando per Sassari e Olbia.

Come funziona

Per i passeggeri in viaggio da un capo all’altro della Sardegna, solo una cosa non cambia: la modalità di acquisto dei biglietti. Sul sito e sulla app di Trenitalia, sono già indicati i bus, con relativo numero, che vanno a coprire le tratte. Non ci sono variazioni nemmeno sulle fermate: si può salire e scendere negli stessi paesi e città dove passano i treni, a seconda della fascia oraria.

Odissea annunciata

La cosa difficile sarà far quadrare la vita da pendolari con i tempi biblici in cui Rfi ha deciso di spingere studenti e lavoratori. Il treno che da Cagliari partiva per Sassari alle 12,22, arrivava a destinazione dopo tre ore e 44 minuti. Da oggi per la stessa tratta si impiegano quattro ore e 22 minuti. Ancora peggio dal capoluogo a Olbia: nella fascia oraria delle 10,40, non ci vorranno più quattro ore e 10 minuti ma cinque ore e 49. Non solo: il viaggio non sarà mai inferiore alle 4 ore e 12 minuti. Il rischio maggiore lo corrono i pendolari che hanno acquistato l’abbonamento annuale di Trenitalia: se non rientrano più nei tempi, dovranno spostarsi in auto. Oltre il danno, la beffa.

Senza variazioni

Quanto alla Cagliari-Porto Torres, in treno si impiegavano quattro ore e 16 minuti, con la corsa in partenza dal capoluogo alle 14,30; stando a quanto scritto nella app di Trenitalia, ci vorrà lo stesso tanto anche con la tratta mista, treno più bus. Fuori gioco il collegamento tra Cagliari e Golfo Aranci che di norma ha tempi non civili: sei ore e 28 minuti che si potranno ridurre a sei ore e 7 minuti. Ma il viaggio è lungo: da Macomer si va in pullman sino a Olbia. Una volta in Gallura, però, bisogna aspettare un’ora e trentatré minuti prima di poter salire su un altro autobus che porta a destinazione. In giornata, quindi, non è possibile viaggiare.

L’atto pubblico

Di sicuro, il trasporto ferroviario non è un servizio a costo zero. Attualmente è vigente il Contratto di servizio che la Regione ha firmato con Trenitalia nel 2017. In 112 pagine di documento sono definite spese e flotta. La Sardegna sta versando alla spa delle Fs italiane 43 milioni di euro ogni anno, Iva esclusa. Il Contratto ha una durata di nove anni, sino al 2025, e vale 513 milioni di euro, «comprensivi di corrispettivi e ricavi da mercato». Il documento prevede «un investimento complessivo di 123,4 milioni di euro, di cui 114 (92,4%) sostenuto da Trenitalia in autofinanziamento, e 9,4 milioni (7,6%) a carico della Regione». Soldoni importanti a fronte di un nuovo sgambetto su cui la Sardegna sta inciampando.

