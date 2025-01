Macomer Calcio, una Stella per i 100 anni 

Per gli oltre 100 anni di attività, la storica associazione sportiva, Ads Macomer Calcio, riceve una prestigiosa riconoscenza dal Coni, direttamente dal presidente Giovanni Malagò. È la Stella di Bronzo al merito sportivo, in riconoscimento delle benemerenze acquisite dalla società con i colori giallorossi in oltre 100 anni di attività. «L'onorificenza - scrive il presidente del Coni, Giovanni Malagò - vuole attestare di fronte al mondo sportivo i meriti degli atleti, dei tecnici e dei dirigenti della società sportiva ed esprimere insieme la più sentita gratitudine del Coni per il contributo offerto alla crescita e all'affermazione dello sport italiano».

La consegna dell'onorificenza avverrà appena possibile, nel corso di una cerimonia predisposta dal Comitato Territoriale del Coni, che avrà cura di comunicare la data e il luogo dell'evento. «Non possiamo che esprimere soddisfazione - dice il presidente della Asd Macomer Calcio, Francesco Marongiu - in cento anni di attività abbiamo fatto cose belle, assieme ai nostri tifosi. E cose belle stiamo facendo, pur tra tante difficoltà. Devo sottolineare l'attività del settore giovanile, rifondato quattro anni fa, che è il punto di forza del nostro sodalizio e già si vedono i primi risultati».

RIPRODUZIONE RISERVATA