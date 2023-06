«Macomer al centro dell’Isola» 

Il sindaco Riccardo Uda avvia l’attività amministrativa dei primi cento giorni. «Cambiare è possibile e noi siamo già all'opera». Il primo passo? Ristabilire il decoro del centro abitato. «Non opereremo nell'emergenza, ma alcuni problemi hanno la priorità assoluta- dice il sindaco- Stiamo intervenendo per dare un minimo di decoro urbano, con la gestione del verde, cavalcando in certi casi le emergenze».

C'è attesa, soprattutto da parte delle opposizioni, sulle dichiarazioni programmatiche e su come si dovranno affrontare quelle che per Macomer sono vere emergenze. «Entro i primi 20 giorni di luglio, sarà riconvocato il Consiglio comunale e sarà esposto il programma di governo della nostra cittadina per i prossimi cinque anni. Devo però sottolineare che ogni intervento che sarà fatto è frutto di una attenta e adeguata programmazione. Con il coinvolgimento dell'intera squadra di governo, stiamo iniziando col decoro urbano, ma non trascuriamo l'estate per i bambini e giovani, con l'avvio della ludoteca e del centro di aggregazione sociale, per i quali abbiamo già individuato il sito, il potenziamento dell'asilo nido e puntiamo a creare una struttura residenziale per i portatori di disabilità all'interno del progetto Durante e dopo di Noi. Ovviamente dovremo fare le necessarie variazioni al bilancio, per poter operare da subito».

Confronto con la Regione

C'è il problema del lavoro, dell'economia e lo sviluppo. «Su questi temi ci stiamo muovendo, è in atto un confronto con la Regione, con gli assessori competenti, per rivitalizzare l'area industriale di Tossilo, per l'istituzione della zona economica speciale (Zes), con l'attivazione di un interporto, tendente a favorire nuove attività di impresa e rafforzare quelle esistenti. Per fare un esempio, la macellazione delle carni si farà a Macomer, ma con porta di ingresso nel porto di Oristano. Una rivoluzione che porterà sviluppo e quindi nuove opportunità di lavoro».

A cosa serviranno i primi 100 giorni di governo? «Adegueremo la macchina amministrativa alle esigenze della comunità. Puntiamo a riconquistare la centralità perduta (non solo geografica), in relazione ai servizi forniti in tutti i settori, da quello commerciale a quello sanitario, da quello industriale e funzioni pubbliche. La questione legata alla gestione dei rifiuti? "E' un problema complesso e devo dire che sono stati fatti errori. Occorre trovare una soluzione immediata».