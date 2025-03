Macomer, addio all’incrocio da incubo: arrivano le ruspe 

Per tutti gli automobilisti che viaggiano verso Sassari sulla 131, uscire dalla Carlo Felice per raggiungere Macomer, costituisce una roulette russa. Il rischio di impattare con altre auto è altissimo. «Finalmente si parte. Macomer, la Planargia e il Montiferru ringraziano». A dirlo è il sindaco di Macomer, Riccardo Uda, che esprime soddisfazione, dopo aver ricevuto la notizia che l'Anas ha affidato i lavori per l'eliminazione dell'incrocio a raso sulla statale 131, all'altezza di Monte Muradu e Campeda, a nord di Macomer.

I lavori sono stati affidati a un raggruppamento di imprese che a breve aprirà i cantieri. L'Anas, con un finanziamento di 113 milioni di euro, interverrà per l’eliminazione dei nodi critici della statale 131, tra le province di Oristano, Nuoro e Sassari, quindi anche la realizzazione dello svincolo nell'uscita nord di Macomer, (ma anche il traffico proveniente dalla Planargia e il Montiferru), che collegherà inoltre l'uscita da Mulargia. «L’intervento – scrive l'Anas in un documento ufficiale – riguarda la messa in sicurezza dei punti che, nel tratto interessato, risultano maggiormente esposti al rischio di incidentalità, prevedendo la trasformazione delle intersezioni a raso in svincoli, l’adeguamento delle corsie specializzate degli svincoli esistenti e l’illuminazione, la realizzazione di piazzole di sosta e la chiusura di accessi diretti. Particolare attenzione e priorità di realizzazione saranno date alla costruzione del nuovo svincolo di Macomer e Mulargia, molto atteso dal territorio». Uda, con la sua giunta, aveva messo come priorità assoluta l'eliminazione dell'incrocio a raso nell'uscita nord per Sassari. «Dico finalmente – spiega – perché per la realizzazione di questo svincolo abbiamo dovuto attendere decine di anni e assistere a decine di incidenti stradali. Un incrocio a raso tra i più pericolosi sulla 131, dove raccoglie il traffico proveniente da Macomer, ma anche da tutta la Planargia e il Montiferru, verso Sassari». Il progetto prevede anche la chiusura degli accessi diretti e l'adeguamento della viabilità locale. «Chiederemo anche l'adeguamento della segnaletica sul tratto tra Sassari e Macomer, dove la presenza di una uscita per la nostra cittadina non è per niente evidenziata in oltre 65 chilometri».

RIPRODUZIONE RISERVATA