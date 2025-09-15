Macomer accoglie i migranti 

Un’area al centro di Macomer da qualche tempo è diventata luogo di migranti, richiedenti protezione e asilo. Parlano fra di loro, ma non hanno alcun nessun legame con la gente del posto. Per questo si è pensato a un importante sistema di accoglienza e dell’integrazione, con la rete Sai, per le persone richiedenti protezione internazionale e richiedenti asilo. Così Macomer diventa a tutti gli effetti l’unico centro dell’Isola che ospita due strutture per l’accoglienza. C’è il Cpr dove i problemi non cessano al punto che i parlamentari del centrosinistra, Francesca Ghirra e Silvio Lai, ieri in visita assieme ad alcuni consiglieri regionali, ne chiedono la chiusura. E c’è anche l’accoglienza e l’integrazione di persone richiedenti protezione internazionale e titolari di asilo. Da qualche tempo esuli pakistani (e non solo), alloggiano e vivono negli edifici privati di via dell’Uguaglianza.

Integrazione

Una presenza che non passa inosservata, caratterizzata spesso anche da qualche piccolo problema di ordine pubblico, prontamente risolto dalle forze dell’ordine. «Si sono registrati piccoli problemi di convivenza - spiega il sindaco Riccardo Uda - ma si cerca di accogliere al meglio queste persone. Anche l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale non rientra tra le richieste del Comune, abbiamo aderito, con altri comuni del Marghine, alla rete Sai, col Plus Marghine». Vi figurano anche Bolotana, Bortigali, Silanus, Borore, Birori e Sindia.

Vita attiva

Nel territorio del Plus, il Sai offre alloggio in piccoli appartamenti, accompagna nell’apprendimento della lingua italiana, favorisce l’inserimento lavorativo e l'autonomia personale, oltre promuovere la partecipazione attiva nella vita sociale e culturale, attraverso attività programmate volte a realizzare percorsi ad “personam” di supporto e sostegno, individuare le potenzialità di ogni singolo, garantire l’accesso ai servizi e alle strutture di assistenza medico-specialistica e sostenere la crescita personale, formativa e professionale, così da favorire la loro integrazione nella società.

Fiducia

Il sistema può funzionare. «La presenza dei richiedenti asilo potrebbe essere allargata - dice il presidente dell'Unione dei Comuni, Franco Scanu -. Finora nelle comunità c’è stata qualche difficoltà, ma non è drammatica anzi facilmente risolvibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA